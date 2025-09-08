Foros

Acueducto Orosi, el más importante del país, se encuentra en grave riesgo

Si bien el Acueducto Orosi cuenta con una válvula de emergencia que debería cerrarse en caso de fuga, aun así quedarían en la tubería unos 3.000 metros cúbicos de agua que, al derramarse dentro del suelo, podrían ocasionar deslizamientos de alto riesgo

EscucharEscuchar
Por Arturo Rodríguez
Siete personas murieron en 2002, a causa de una avalancha ocurrida de madrugada en el cerro Altos de Loaiza, en el valle de Orosi. (Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Acueducto OrosiOrosi 1Orosi 2AyAabrasiónAlto Loaiza

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.