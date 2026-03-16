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Editorial: Archivos de Epstein: mucho más allá del morbo

En entornos donde confluyen prestigio, riqueza e influencia política, las relaciones personales y las reputaciones compartidas pueden funcionar como mecanismos de protección mutua. Las democracias no se miden únicamente por su capacidad de sancionar delitos comunes; también se ponen a prueba cuando las investigaciones alcanzan a los sectores más influyentes

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Por La Nación
Donald Trump y Jeffrey Epstein
El caso Epstein también puso en evidencia un fenómeno más amplio: la persistencia de relaciones sociales y profesionales con figuras influyentes incluso después de que su conducta había sido públicamente cuestionada. En esta fotocomposición, aparecen Donald Trump y Jeffrey Epstein. (Shutterstock/Imagen)







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Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

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