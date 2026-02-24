Costa Rica investiga posible caso ligado a los expedientes de Jeffrey Epstein

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, instruyó la apertura de la causa judicial para investigar posibles delitos en suelo costarricense vinculados al caso de Jeffrey Epstein.

La Fiscalía Adjunta de Género confirmó la apertura de una investigación en Costa Rica vinculada con los expedientes judiciales de Jeffrey Epstein.

De acuerdo con el Ministerio Público, el proceso se sigue por el presunto delito de abuso sexual contra una persona menor de edad, cuya identidad no ha trascendido.

“En respuesta a su solicitud, la Fiscalía Adjunta de Género informó que, por instrucciones del fiscal general, Carlo Díaz, se procedió a la apertura de una investigación relacionada con el tema de los ‘Archivos de Jeffrey Epstein’“, indicó el Ministerio Público.

El mundo esta semana - 24 de febrero

El caso se tramita bajo el número de causa 26-000155-0994-PE, bajo la modalidad de “contra ignorado”; esto significa que, por el momento, no existen personas imputadas plenamente individualizadas en el expediente.

“Por ahora, esta es toda la información que se puede brindar, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal”, concluyó el ente fiscal, citando la norma que rige la privacidad de las actuaciones en la etapa preparatoria.

En enero anterior, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó más de tres millones de páginas de archivos del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, junto con fotos y videos, dentro del caso de tráfico sexual más escandaloso de las últimas décadas.

Entre millones de documentos, fotos y videos, hay 289 menciones sobre Costa Rica. Se desconoce si alguna de esas menciones derivó en la causa abierta en nuestro país.

Epstein, un acaudalado financiero estadounidense, murió en una cárcel de Nueva York en 2019, mientras esperaba ser juzgado por tráfico sexual de menores.