Costa Rica investiga posible caso ligado a los expedientes de Jeffrey Epstein

La Fiscalía Adjunta de Género de Costa Rica abrió una investigación por presunto abuso sexual relacionada con los archivos de Jeffrey Epstein. Conozca los detalles.

Por Yucsiany Salazar
Jeffrey Epstein
El fiscal general de la República, Carlo Díaz, instruyó la apertura de la causa judicial para investigar posibles delitos en suelo costarricense vinculados al caso de Jeffrey Epstein. (Archivo)







