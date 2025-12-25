Caso Jeffrey Epstein: nuevos archivos revelan cuántas veces Donald Trump voló en su avión privado

El presidente estadounidense, Donald Trump, voló al menos ocho veces junto al pederasta Jeffrey Epstein en el avión privado de éste en la década de 1990, incluida una ocasión en la que viajó únicamente con Epstein y con una joven de 20 años.

Así lo indica una nueva tanda de miles de archivos inéditos sobre el caso de Epstein que el Departamento de Justicia de EE.UU, publicó la tarde de este lunes pero que parece haber borrado posteriormente, y que el diario The Washington Post consiguió descargar antes de que dejaran de estar disponibles.

Al contrario de los publicados el pasado sábado, los nuevos archivos incluyen varias menciones a Trump, quien ha tratado de distanciarse lo máximo posible de Epstein y sus crímenes, informó el martes el diario estadounidense.

“Quiero que sepa que los registros de vuelo que recibimos ayer reflejan que Donald Trump viajó en el jet privado de Epstein muchas más veces de las que se había informado (o de las que estábamos al tanto)“, escribió un fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York en un correo electrónico en enero de 2020, que está incluido en los archivos.

Trump voló en ese avión al menos ocho veces entre 1993 y 1996, escribió el fiscal, quien precisó que ese periodo encaja con el investigado dentro de las pesquisas sobre la cómplice y expareja de Epstein, Ghislaine Maxwell, que coincidió con el ahora presidente en al menos cuatro de esos vuelos.

“Hay registros de que viajó con, entre otros y en distintas ocasiones, con (su exmujer) Marla Maples, su hija Tiffany y su hijo Eric. En un vuelo de 1993, Trump y Epstein son los únicos pasajeros registrados; en otro, los únicos tres pasajeros son Epstein, Trump y una pasajera (cuyo nombre aparece censurado) de 20 años en ese entonces", prosigue el mensaje.

En algunos casos, añadió el fiscal, quienes viajaban en el avión podían servir como testigos en el caso contra Maxwell, quien fue condenada en 2021 a 20 años de prisión por tráfico sexual de menores.

Respuesta del gobierno de Donald Trump

Tras las revelaciones, el Departamento de Justicia afirmó en un comunicado que varios de estos documentos recién publicados “contienen acusaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump, presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020″.

“Cabe aclarar que estas acusaciones carecen de fundamento y son falsas, y si tuvieran la menor credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado en su contra”, dice el texto.

En declaraciones a periodistas, el lunes Trump insistió en que no aprobaba la difusión de los archivos porque se mancillaría a personas inocentes. “Todo el mundo era amigo de este tipo”, afirmó.

Y es que Trump reconoce haber tratado al financista en la década de 1990, cuando ambos eran figuras del jet set neoyorquino, pero afirma haber roto los lazos con él antes de sus problemas con la justicia.

El presidente estadounidense, que intentó sin éxito impedir la publicación íntegra del expediente Epstein, sostiene que su relación con Epstein no era especialmente cercana.