Revista Dominical

Las cinco menciones más relevantes de Costa Rica en los archivos del caso Epstein

Descubra los secretos de los archivos Epstein sobre Costa Rica: correos de Ghislaine Maxwell, un supuesto asalto a Jean-Luc Brunel y la operación encubierta del FBI.

EscucharEscuchar
Por Julián Navarrete Silva
Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, fue interrogada a puerta cerrada por el Congreso de Estados Unidos el 9 de febrero de 2026, aunque invocó su derecho a no responder preguntas.
Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, fue interrogada a puerta cerrada por el Congreso de Estados Unidos el 9 de febrero de 2026, aunque invocó su derecho a no responder preguntas. (HANDOUT/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Caso EpsteinJeffrey EpsteinEstados UnidosCosta Rica
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.