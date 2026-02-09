Vea las imágenes sobre la investigación de la muerte de Jeffrey Epstein

Esta fotografía, tomada el 10 de agosto de 2019 y proporcionada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 9 de febrero de 2026, muestra una pulsera médica en la muñeca de Jeffrey Epstein después de que fuera encontrado ahorcado en su celda del Centro Correccional Metropolitano (MCC) de Nueva York

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó nuevas fotografías relacionadas con la investigación de la muerte del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Las imágenes muestran a un paramédico realizando maniobras de reanimación (RCP) después de que Epstein fuera hallado ahorcado en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York el 10 de agosto de 2019.

Nuevas pruebas en el caso Epstein: Fotos inéditas minutos después de su muerte

Entre el material difundido hay fotografías inéditas del cuerpo de Epstein sobre una camilla mientras recibe atención médica, así como documentos internos de la prisión que incluyen planos de su celda y los objetos que habría utilizado para quitarse la vida.

Estos archivos forman parte de millones de documentos, fotos y videos publicados el 30 de enero de 2026 en la más reciente entrega de los llamados “archivos Epstein”.