Vea las imágenes sobre la investigación de la muerte de Jeffrey Epstein

EE.  UU. divulga nuevas imágenes sobre la muerte de Jeffrey Epstein

Por Julián Navarrete Silva y AFP
Esta fotografía, tomada el 10 de agosto de 2019 y proporcionada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 9 de febrero de 2026, muestra una pulsera médica en la muñeca de Jeffrey Epstein después de que fuera encontrado ahorcado en su celda del Centro Correccional Metropolitano (MCC) de Nueva York
Esta fotografía, tomada el 10 de agosto de 2019 y proporcionada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 9 de febrero de 2026, muestra una pulsera médica en la muñeca de Jeffrey Epstein después de que fuera encontrado ahorcado en su celda del Centro Correccional Metropolitano (MCC) de Nueva York (HANDOUT/AFP)







Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

