Jeffrey Epstein no fue asesinado ni tenía ‘lista de clientes’, dice FBI y Gobierno de Estados Unidos

Washington, Estados Unidos. Jeffrey Epstein no fue asesinado, no chantajeó a figuras prominentes y no tenía una “lista de clientes”, informaron el lunes el FBI y el Departamento de Justicia, descartando así teorías conspirativas sobre la muerte en la cárcel del financiero estadounidense acusado de tráfico sexual de menores.

El gobierno llevó a cabo una “revisión exhaustiva” de las pruebas del caso Epstein, quien se suicidó en 2019 en una prisión de Nueva York, dijeron las agencias en un memorando conjunto.

El caso de Epstein ha estado envuelto de hipótesis sobre sus posibles vínculos con prominentes figuras de la política, las realezas y la economía.

El informe, publicado por el medio Axios, rechaza una de las principales teorías conspirativas: que no se quitó la vida, sino que lo mataron.

“Después de una investigación exhaustiva, los investigadores del FBI concluyeron que Jeffrey Epstein se suicidó en su celda”, aseguran los autores del texto.

En las imágenes de vídeo de la noche de su muerte no se ve a nadie entrar en su celda hasta que encontraron su cuerpo por la mañana.

Las agencias aseguran que las pruebas muestran que Epstein “perjudicó a más de 1.000 víctimas”, pero ninguna implica a “terceros”.

También se descarta la existencia de una “lista de clientes” y que el exgestor de fondos de inversión “chantajeara a personas prominentes”.

La exasistenta de Epstein, Ghislaine Maxwell, fue condenada en este caso, bajo varios cargos, incluido tráfico sexual de menores.

11/06/2020. Donald Trump, Melania Trump, Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en una foro de archivo. (Netflix) (Netflix)

Entre las personas que han sido relacionadas con Epstein estaba el príncipe británico Andrés, que en febrero de 2022 llegó a un acuerdo para cerrar una demanda civil presentada en Estados Unidos por Virginia Giuffre, quien afirmaba la había agredido sexualmente cuando ella tenía 17 años.

Giuffre, que acusó a Epstein de utilizarla como esclava sexual, se suicidó en su casa de Australia en abril.

Tras un fuerte desencuentro, el multimillonario Elon Musk dijo el mes pasado en su red social X que el presidente Donald Trump, su antiguo aliado cercano, está en los “archivos Epstein”. Poco después borró ese mensaje.

El magnate republicano fue nombrado durante el juicio del exfinanciero, según las declaraciones que el juez del caso permitió hacer públicas, pero no fue acusado de ningún delito.