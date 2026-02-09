El Mundo

Caso Epstein: Video revela la rutina íntima de Ghislaine Maxwell en su celda de la cárcel de Brooklyn

Un video inédito expone la vida privada de Ghislaine Maxwell en prisión. Vea las imágenes de la cómplice de Jeffrey Epstein que el Departamento de Justicia liberó.

EscucharEscuchar
Por Julián Navarrete Silva y AFP
captura de pantalla, tomada el 9 de febrero de 2026 de un video de circuito cerrado de televisión incluido en los últimos archivos del caso Epstein obtenidos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, muestra a la convicta Ghislaine Maxwell en una celda de la cárcel de Brooklyn en 2020
captura de pantalla, tomada el 9 de febrero de 2026 de un video de circuito cerrado de televisión incluido en los últimos archivos del caso Epstein obtenidos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, muestra a la convicta Ghislaine Maxwell en una celda de la cárcel de Brooklyn en 2020 (HANDOUT/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jeffrey EpsteinDepartamento de JusticiaGhislaine MaxwellPrisión de Brooklyn
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.