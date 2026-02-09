Caso Epstein: Video revela la rutina íntima de Ghislaine Maxwell en su celda de la cárcel de Brooklyn

captura de pantalla, tomada el 9 de febrero de 2026 de un video de circuito cerrado de televisión incluido en los últimos archivos del caso Epstein obtenidos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, muestra a la convicta Ghislaine Maxwell en una celda de la cárcel de Brooklyn en 2020

Un video muestra un panorama íntimo de la rutina de Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice de Jeffrey Epstein, en una celda de la cárcel de Brooklyn en 2020.

El video hace parte de los últimos archivos del caso Epstein que fueron publicados en enero por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Ghislaine Maxwell ante el Congreso: Se filtran videos inéditos de su estancia en prisión

Maxwell cumple una condena de 20 años en prisión por traficar con menores para el magnate finacieron y delincuente sexual. Ella se negó este lunes a responder preguntas de un comité del Congreso de Estados Unidos, invocando su derecho legal a no autoincriminarse, informaron legisladores.

Maxwell es la única persona condenada por un delito en relación con Epstein, quien fue hallado muerto en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores, en un hecho que fue calificado como suicidio.