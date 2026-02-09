El Mundo

Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein, se negó a responder preguntas en el Congreso

Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice de Jeffrey Epstein, se negó el lunes a responder preguntas de un comité del Congreso de Estados Unidos.

Por AFP
Esta fotografía facilitada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 19 de diciembre de 2025, muestra a Jeffrey Epstein, un acaudalado financista que murió en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual, y a Ghislaine Maxwell
Esta fotografía facilitada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 19 de diciembre de 2025, muestra a Jeffrey Epstein, un acaudalado financista que murió en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual, y a Ghislaine Maxwell (HANDOUT/AFP)







Ghislaine MaxwellJeffrey EpsteinCaso Epsteintráfico de personasCongreso de Estados Unidos
