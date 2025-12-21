Revista Dominical

Ya vimos cientos de imágenes del caso Epstein. ¿Perdimos la claridad de lo que nos están diciendo esas fotos?

¿Hemos perdido el hilo de lo que significan, indican o sugieren estas imágenes? De tanto verlas, ¿perdimos capacidad de asombro y de indignación?

Por Fernando Chaves Espinach
Mujer no identificada en los archivos del caso Epstein publicadas por el Departamento de Justicia.
Imagen de una mujer no identificada en los archivos del caso Epstein publicadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. (Departamento de Justicia/Departamento de Justicia)







