Fotos inéditas en archivos Epstein muestran a Bill Clinton en jacuzzi y en fiestas con celebridades

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó archivos del caso Epstein que incluyen fotos inéditas de Bill Clinton y celebridades, videos, documentos censurados y la reacción del equipo del expresidente

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Archivos desclasificados del caso Epstein revelan fotos inéditas de figuras públicas, miles de documentos revisados y una respuesta del equipo de Clinton.
Archivos desclasificados del caso Epstein revelan fotos inéditas de figuras públicas, miles de documentos revisados y una respuesta del equipo de Clinton. (MANDEL NGAN/AFP)







notas iaSUCJeffrey EpsteinBill ClintonMichael JacksonMick Jagger
