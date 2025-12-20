Fotos inéditas en archivos Epstein muestran a Bill Clinton en jacuzzi y en fiestas con celebridades

Archivos desclasificados del caso Epstein revelan fotos inéditas de figuras públicas, miles de documentos revisados y una respuesta del equipo de Clinton.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó este viernes 19 de diciembre miles de archivos vinculados con los casos de tráfico sexual de Jeffrey Epstein y su colaboradora Ghislaine Maxwell. Entre el material divulgado figuran fotografías inéditas de figuras públicas como Bill Clinton, Michael Jackson, Mick Jagger, Chris Tucker y Diana Ross.

La publicación coincidió con el vencimiento del plazo fijado por la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, aprobada el 19 de noviembre. Esta normativa obligó al gobierno estadounidense a divulgar toda la información no clasificada relacionada con el caso.

El material quedó disponible en un portal web del Departamento de Justicia, que permite consultar registros judiciales, documentos del propio DOJ, archivos obtenidos bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) y expedientes que el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes difundió desde setiembre.

El sitio ofrece una barra de búsqueda y acceso a cientos de miles de documentos sobre el financista, quien murió en prisión en 2019. La ley permitió mantener bajo reserva información relacionada con las víctimas y datos sensibles para procesos judiciales en curso, por lo que varios archivos presentan secciones censuradas.

Dentro del material aparecen videos y fotografías de viajes de Epstein con Ghislaine Maxwell, grabaciones de seguridad de sus residencias, imágenes de fiestas y agendas con contactos de masajistas completamente tachados. Parte de este contenido ya había sido divulgado en el pasado por el Departamento de Justicia.

También se incluyen nuevas fotografías de figuras públicas vinculadas socialmente con Epstein. Entre los nombres mencionados figuran el expresidente Bill Clinton, el cantante Michael Jackson, el empresario Richard Branson, el actor Chris Tucker y la cantante Diana Ross.

Michael Jackson (HANDOUT/AFP)

Una de las imágenes que generó mayor atención muestra a Bill Clinton recostado en un jacuzzi, con los brazos detrás de la cabeza, acompañado por otra persona cuyo rostro aparece censurado. El Departamento de Justicia difundió la fotografía y luego fue compartida por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien reaccionó en su cuenta de X con una expresión de sorpresa.

Expresidente Bill Clinton (HANDOUT/AFP)

Los documentos desclasificados incluyen al menos cinco fotografías adicionales del exmandatario. En dos aparece junto a Epstein. En otras se le observa en una fiesta con Mick Jagger, sin presencia del financista en esas escenas.

El archivo también contiene imágenes de Michael Jackson junto a Epstein, así como fotografías donde se observa a Ghislaine Maxwell con el expríncipe británico Andrés.

Entre los archivos figuran siete páginas con una lista de 254 masajistas, cuyos nombres aparecen completamente tachados para proteger a posibles víctimas. Otro documento incluye decenas de imágenes censuradas con figuras desnudas o con poca ropa, así como fotografías de Epstein y acompañantes con los rostros difuminados y armas de fuego visibles.

Antes de la divulgación, el fiscal general adjunto Todd Blanche advirtió que los archivos estarían parcialmente censurados y que no se esperaban nuevas acusaciones. El funcionario señaló que no existían cargos nuevos en este momento, aunque las investigaciones continuaban. También indicó que el Departamento de Justicia prevé liberar varios cientos de miles de documentos adicionales en las próximas semanas.

Respuesta del equipo de Bill Clinton

Tras la publicación de la fotografía del jacuzzi, el equipo del expresidente Bill Clinton reaccionó públicamente. Su vocero, Ángel Ureña, afirmó que Clinton rompió toda relación con Epstein cuando los crímenes del financista salieron a la luz.

En un comunicado difundido en X, Ureña cuestionó la forma en que la Administración Trump manejó la publicación de los archivos y señaló que la difusión de la imagen del exmandatario buscó desviar la atención. Según el vocero, la Casa Blanca utilizó el caso como una estrategia de distracción y no como una medida para proteger al expresidente.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.