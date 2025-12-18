Nuevas fotos muestran a figuras como Bill Gates y Noam Chomsky con Jeffrey Epstein: Vea las imágenes divulgadas por los demócratas

En esta fotografía sin fecha, publicada el jueves 18 de diciembre por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, se observa un pie que tiene escrita una cita de la novela 'Lolita' de Vladimir Nabokov.

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes difundieron este jueves una nueva tanda de imágenes vinculadas a Jeffrey Epstein, según publicó CNN.

Las revelaciones constituyen el capítulo más reciente de una serie de revelaciones a cuentagotas que en las últimas semanas han alimentado la intriga política en Washington sobre quiénes pudieron haber tenido vínculos con el financiero condenado por delitos sexuales.

De acuerdo con la cadena estadounidense, las cinco fotografías fueron publicadas sin mayor contexto por los legisladores del panel. Entre ellas figura la imagen de un pasaporte ucraniano con anotación femenina, una fotografía del intelectual Noam Chomsky a bordo de un avión junto a Epstein y otra en la que aparece Bill Gates posando con una mujer cuyo rostro fue ocultado por los demócratas antes de la difusión.

El material divulgado incluye además una captura de pantalla de un fragmento de una conversación por mensajes de texto, en la que una persona menciona el envío de “chicas”, de acuerdo con CNN.

El 12 de diciembre, los demócratas habían publicado una serie de imágenes que mostraban a Trump con Epstein, así como otras figuras y mujeres jóvenes.

Estas son las nuevas fotos del archivo de Jeffrey Epstein que muestran a Trump, Bannon, Bill Clinton y otras figuras de alto perfil

Caso Epstein continúa

Las presiones han seguido aumentando para que se revelen los archivos del caso Epstein. Del entusiasmo inicial del gobierno Trump por darlos a conocer y el inmediato silencio de su lado, se ha pasado a una tensión permanente y a estrategias legales para frenar su divulgación. Empero, un juez federal, tras la ley que Trump tuvo que firmar, ordenó la apertura de los documentos.

Bill Gates posa para una fotografía junto a una mujer cuyo rostro ha sido editado para ocultar su identidad, en esta imagen sin fecha publicada el jueves 18 de diciembre por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes (House Oversight Democrats/La Nación)

Por otra parte, un reportaje del New York Times publicado este jueves, consignó, con 30 fuentes entrevistadas y documentos inéditos, que la relación entre Epstein y Trump fue muy estrecha en los años 80 y 90, hasta que eventualmente se distanciaron previo a la caída en desgracia del financiero.

El artículo del Times detalla nueva información y documentos, incluyendo correos electrónicos y fotografías, que ilustran la cercanía social y personal entre Trump y Epstein y su relación con las mujeres, así como la red de contactos de Epstein con figuras poderosas.

Una de las mujeres, que nunca antes había hablado públicamente sobre esa experiencia, dijo al NYT que Epstein la había coaccionado para asistir a cuatro fiestas en su casa.

Según su testimonio al periódico, Trump estuvo presente en las cuatro; en dos ocasiones, dijo ella, Epstein le indicó que mantuviera relaciones sexuales con otros invitados varones.

En esta fotografía sin fecha, publicada el jueves 18 de diciembre por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, se observa un pasaporte ucraniano con parte de la información censurada (House Oversight Democrats/La Nación)

El artículo no detalla nuevas acusaciones de abuso, acoso u otra conducta inapropiada de parte del presidente de Estados Unidos. Trump ha sido acusado por una veintena de mujeres previamente y la escritora E. Jean Carroll ganó una demanda civil por abuso y difamación.

El filósofo Noam Chomsky aparece junto a Jeffrey Epstein en esta fotografía sin fecha publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes el jueves 18 de diciembre. ( House Oversight Democrats/La Nación)