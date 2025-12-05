El Mundo

Archivos Jeffrey Epstein: Juez de EE. UU. ordena divulgar transcripciones en Florida.

Archivos Jeffrey Epstein serán revelados. Un juez federal en Florida ordenó la divulgación de las transcripciones del gran jurado del caso

Por AFP
Epstein se suicidó cuando se encontraba en detención preventiva en una cárcel de Nueva York. (HANDOUT/AFP)







