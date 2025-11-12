El Mundo

Publican emails de Epstein donde sugiere que Trump sabía de su conducta

Congresistas demócratas difundieron correos de Jeffrey Epstein en los que el delincuente sexual sugiere que Donald Trump sabía de su conducta. Conozca los detalles.

Por AFP
Donald Trump y su esposa en celebración de Halloween de la Casa Blanca.
Uno de los emails dice “Por supuesto que [Trump] sabía acerca de las chicas". (JIM WATSON/AFP)







Donald TrumpJeffrey EpsteinEmailsDelincuente sexual
