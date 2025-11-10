Trump amenaza a la BBC con demanda por $1.000 millones tras montaje engañoso de uno de sus discursos

Donald Trump amenazó a la BBC con una demanda por $1.000 millones por un montaje engañoso de un discurso suyo del día del asalto al Capitolio en Washington en 2021, indicó este lunes 10 de noviembre a la AFP una fuente cercana al equipo legal del presidente estadounidense.

La fuente, que no quiso revelar su identidad, confirmó una información de Fox News según la cual Trump envió una carta a la cadena británica en la que le dio hasta el viernes para retirar la emisión y retractarse.

Un portavoz del equipo legal de Trump confirmó que se había enviado una carta a la BBC y acusó a la compañía de haber “difamado” a Trump, pero no dio más detalles.

“La BBC difamó al presidente Trump al editar intencionada y engañosamente su documental con el fin de intentar interferir en las elecciones presidenciales”, dijo el portavoz en un comunicado a la AFP.

“El presidente Trump continuará responsabilizando a aquellos que trafican con mentiras, engaños y noticias falsas”, agregó.

El director general de la BBC anunció su renuncia el domingo debido a la controversia.

El grupo audiovisual se disculpó el lunes, reconociendo un “error de juicio”.