Trump evalúa un ‘plan B’ si la Corte Suprema frena su política de aranceles

Donald Trump advierte que sería ‘catastrófico’ si la Corte Suprema anula sus aranceles

Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Donald Trump advierte que sería "catastrófico" si la Corte Suprema anula sus aranceles. El mandatario aseguró que tendría que preparar un "plan B" si la decisión del alto tribunal resulta desfavorable a sus políticas. (SAUL LOEB/AFP)







