Economía

Corte Suprema de Estados Unidos inicia debate sobre los aranceles impuestos por Trump

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha impuesto aranceles a diestra y siniestra, hasta situar los gravámenes en su nivel más alto desde la década de 1930

EscucharEscuchar
Por AFP
El tribunal escuchó argumentos orales en un caso sobre si el expresidente Trump puede o no permanecer en la boleta electoral en Colorado para las elecciones presidenciales de 2024.
La Corte Suprema de Estados Unidos debate la legalidad de los aranceles de Donald Trump. Jueces conservadores y progresistas cuestionan sus poderes de emergencia (JULIA NIKHINSON/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Corte SupremaEstados UnidosArancelesDonald Trump
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.