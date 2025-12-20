Caso Epstein: primera divulgación de documentos apenas menciona a Donald Trump y se enfoca en Bill Clinton

Los primeros documentos del caso Epstein aportaron pocas revelaciones nuevas, destacaron a Bill Clinton y dejaron abierta la expectativa por futuras publicaciones oficiales.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó la primera parte de los documentos del caso del fallecido financista y delincuente sexual Jeffrey Epstein. El material incluyó unas 13.000 piezas.

Los archivos mencionaron de forma reiterada al exmandatario Bill Clinton. Las referencias al actual presidente Donald Trump fueron limitadas. La institución anunció que habrá más publicaciones en las próximas semanas.

Los documentos procedieron en su mayoría de investigaciones iniciadas en 2005 en Palm Beach, Florida, así como de pesquisas federales posteriores. La divulgación generó expectativa por posibles revelaciones sobre las redes de poder vinculadas con Epstein.

Sin grandes revelaciones

El contenido divulgado aportó poca información nueva sobre la conducta de Epstein. Tampoco amplió de forma significativa el conocimiento público sobre sus vínculos con empresarios y figuras políticas.El lote incluyó archivos de la investigación federal en Florida que concluyó en 2008 con un acuerdo judicial, y de la pesquisa abierta en Manhattan en 2019, la cual quedó inconclusa tras la muerte de Epstein en prisión.

Muchos documentos aparecieron fuertemente censurados. Registros telefónicos, diarios de viaje y entrevistas a víctimas presentaron amplias secciones ocultas. Un expediente de 119 páginas, identificado como “Grand Jury NY”, se publicó completamente tachado.

Durante años, sectores afines a Trump promovieron la divulgación de estos archivos. Esperaban pruebas que implicaran a figuras influyentes, en especial del Partido Demócrata, en los delitos de Epstein.Sin embargo, tras la publicación, la reacción fue contenida. La escasez de nuevas revelaciones redujo el impacto esperado. Trump evitó pronunciarse públicamente sobre el contenido divulgado.

Bill Clinton, en primer plano

Una parte relevante del material correspondió a fotografías de Bill Clinton. En varias imágenes, el exmandatario apareció como la única persona identificable.

Las fotografías se publicaron luego de que Trump ordenó al Departamento de Justicia investigar posibles vínculos entre Clinton, otros demócratas y Epstein. La entonces secretaria de Justicia, Pam Bondi, asignó el caso al fiscal federal de Manhattan, Jay Clayton.

La Casa Blanca utilizó políticamente la difusión de las imágenes. Desde el entorno de Clinton se indicó que la divulgación buscó desviar la atención de la relación previa entre Trump y Epstein.

Pocas referencias a Trump

Aunque Trump se opuso durante meses a la publicación de los archivos, su nombre apareció de forma marginal en esta primera entrega. Persistió la incertidumbre sobre su presencia en los documentos pendientes.

Las imágenes de Trump incluidas ya eran conocidas. Varias mostraban al mandatario junto a Epstein y Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena federal por colaborar en el tráfico y abuso de menores.Las menciones escritas a Trump figuraron en agendas, registros de vuelo y notas internas, documentos que también habían circulado previamente.

Los archivos evidenciaron la amplia red social de Epstein. Entre las figuras mencionadas figuraron Michael Jackson, Mick Jagger y el periodista Walter Cronkite.El material no sugirió que estas personalidades conocieran o participaran en las actividades ilícitas. No obstante, reflejó la capacidad de Epstein para relacionarse con personas influyentes.

Antes de la divulgación, el fiscal Todd Blanche indicó que miles de archivos adicionales se publicarán en las próximas semanas.La ley, aprobada en noviembre durante la administración Trump, ordenó la liberación de todos los documentos no clasificados del caso. La normativa permitió retener registros que identifiquen víctimas, contengan imágenes de abuso infantil o comprometan investigaciones federales activas.

Varios congresistas cuestionaron la divulgación parcial. Señalaron que el Departamento de Justicia no cumplió plenamente el plazo legal. La primera entrega ocurrió pocas horas antes del vencimiento establecido.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.