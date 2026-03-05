El Mundo

Interpol detiene a 60 personas en América Central por pederastia: costarricense fingía ser celebridad para contactar menores

Un costarricense que utilizaba la identidad de una celebridad en internet para contactar a menores

Por AFP y Yucsiany Salazar
La Operación Eclipse permitió la detención de 60 sospechosos de pederastia, entre ellos un costarricense. Imagen con fines ilustrativos. (John Duran)







AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

