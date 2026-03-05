Interpol detiene a 60 personas en América Central por pederastia: costarricense fingía ser celebridad para contactar menores

La Operación Eclipse permitió la detención de 60 sospechosos de pederastia, entre ellos un costarricense. Imagen con fines ilustrativos.

Lyon, Francia. Sesenta sospechosos de pederastia, incluido un costarricense que se hizo pasar una celebridad en línea, fueron arrestados durante una operación conjunta en México, Centroamérica y Caribe, anunció este jueves Interpol.

Según las autoridades, en Costa Rica, el detenido “primero se hizo pasar por una celebridad en línea”, con el fin de entrar en contacto con su víctima. Después, hizo chantaje sexual y profirió “amenazas contra la familia de la víctima para mantener el control sobre ella”, expone Interpol.

“La policía de Costa Rica investigó una serie de contenidos de abuso sexual de menores que figuraban en la Base de Datos Internacional sobre Explotación Sexual de Menores desde hacía más de diez años. La unidad especializada pudo confirmar la identificación de la víctima menor de edad. El autor del delito se había hecho pasar inicialmente por una celebridad en Internet y luego había utilizado tácticas de seducción de menores, sextorsión y amenazas contra la familia de la víctima para mantener el control sobre ella”, indicó la Interpol por medio de un comunicado.

Operación Eclipse

La operación “Eclipse” se llevó a cabo de febrero de 2025 a enero de 2026 y en ella participaron, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Belice.

El operativo permitió identificar y rescatar a 65 víctimas, todas menores de edad, precisa la organización internacional de policía en un comunicado.

La mayoría “tenían entre 5 y 13 años”, y aproximadamente el 80% eran niñas, añade interpol.

Algunas figuraban desde hace más de diez años en archivos que recopilan material pedopornográfico o hechos de explotación sexual sin haber sido identificadas.

“Investigar casos antiguos no se trata solo de impartir justicia y proteger a las víctimas, sino también de prevenir daños mayores. La Operación Eclipse demuestra que, mediante la colaboración internacional y la experiencia especializada, se pueden descubrir incluso abusos de hace años y llevar a los responsables ante la justicia, ayudando así a romper el ciclo de daños”, señaló Cyril Gout, director ejecutivo interino de Servicios Policiales de Interpol.

Los presuntos autores “tenían distintos grados de relación con sus víctimas. Entre ellos había familiares, amigos, vecinos, educadores, depredadores sexuales en internet y turistas extranjeros”, lo que demuestra que “los delincuentes sexuales no responden a un único perfil”, especifica la Interpol.

En la República Dominicana, dos menores de 10 y 13 años fueron víctimas de su madre y de un delincuente sexual transnacional que vivía con ellos. Ambos fueron arrestados en la operación. Además, el arresto permitió la incautación de más material de abuso y así, identificar a más víctimas.

En Panamá, las autoridades resolvieron un caso en el que la víctima llevaba más de una década en una base de datos sin identificar.

Falta la captura de 45 sospechosos

Como parte de la operación, la Interpol indicó que se solicitó a los países participantes revisar 57 notificaciones vigentes relacionadas con personas que presuntamente residen dentro de sus territorios.

Hasta el momento, 12 de estas personas han sido ubicadas y detenidas. Las autoridades indicaron que continúan las labores en los nueve países involucrados en la operación para localizar y gestionar la extradición de los 45 sospechosos restantes que podrían encontrarse en su territorio.

Entre ellas se encuentran notificaciones rojas, utilizadas para localizar y detener a fugitivos buscados internacionalmente —en este caso por delitos sexuales contra menores—, así como notificaciones azules, que buscan recopilar información adicional sobre la identidad, ubicación o actividades de una persona vinculada con una investigación criminal.