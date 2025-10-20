Sucesos

Dos adolescentes de 15 y 13 años reclutaban menores en red de explotación sexual; así engañaban a sus víctimas

Las dos menores de edad figuran entre las 19 personas detenidas durante allanamientos

Por Natalia Vargas
Allanamiento en Heredia
Los personas de origen chino lideraban la organización. (Alonso Tenorio/Atenorio)







AllanamientosTrata de personasexplotación sexual
Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

