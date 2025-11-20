El Mundo

El papa León XIV pide una ‘cultura de prevención’ contra el abuso en Italia

En Italia, el papa León XIV habla sobre la crisis de abusos sexuales que arrastra la Iglesia Católica. Lea sus declaraciones.

Por AFP
Papa León
La asociación Rete l’Abuso estima que 1.106 sacerdotes en Italia han cometido abusos sexuales desde el año 2000, con cerca de 4.400 víctimas. (FILIPPO MONTEFORTE/AFP)







