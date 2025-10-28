Cae sujeto en Heredia por tenencia de material de abuso sexual infantil

Agentes de la Sección Especializada en Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en conjunto con la Oficina Central Nacional Interpol - San José, detuvieron este martes a un hombre de 35 años, de apellido Quesada, en una vivienda en Mercedes Sur de Heredia, por tenencia y almacenamiento de contenido de abuso sexual infantil (pornografía).

El allanamiento se realizó a las 6 a. m., como resultado de una investigación iniciada en 2024, luego de que Interpol Francia alertara a las autoridades costarricenses sobre un usuario con dirección IP en Costa Rica que presuntamente almacenaba este tipo de material en un portal de Internet.

Durante el operativo, los agentes lograron identificar al sospechoso, ubicar la vivienda y decomisar un equipo de cómputo, así como dispositivos de almacenamiento, que podrían contener evidencia relevante para la causa.

El detenido fue trasladado a la Oficina Central del OIJ, donde se le aplicarán los procedimientos legales correspondientes, según lo dispuesto por el Ministerio Público, para determinar su situación jurídica.

Según informó el OIJ, este tipo de operativos forman parte de las acciones constantes de la institución para combatir delitos sexuales contra menores a través de Internet y fortalecer la cooperación internacional en materia de cibercrimen.