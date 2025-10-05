Editorial

Editorial: Alerta roja para la inversión extranjera

Durante el primer semestre de este año, los flujos de inversión extranjera directa experimentaron la mayor caída de los últimos cinco años. Corresponderá a los aspirantes presidenciales presentar propuestas claras para que la nueva administración retome una sólida política de atracción de inversiones

Por La Nación
Durante el primer semestre de este año, los flujos de inversión extranjera directa experimentaron la mayor caída de los últimos cinco años. (Shutterstock/Imagen)







