Editorial: La oportuna intervención de Fedefútbol en un grave caso que involucró hasta a la DEA

Este año, cuatro equipos perdieron la licencia profesional; en todos los casos, la Fedefútbol dio por comprobadas anomalías financieras y administrativas. Dadas las graves amenazas que acechan al deporte favorito de los ticos, este es un momento determinante para que la Federación dé tal muestra de compromiso con la limpieza y transparencia

Por Redacción de La Nación
