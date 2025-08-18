¿Puede desaparecer Limón Black Star? Esto dice su presidente

Al mal tiempo, buena cara, dice el refrán, y eso intenta hacer Cristian Williams, presidente de Limón Black Star, quien lucha contra viento y marea para que su equipo continúe compitiendo en la Liga de Ascenso.

El martes de la semana pasada, el Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol decidió enviar al cuadro caribeño al fútbol aficionado.

Licencias le revocó a Limón Black Star la licencia que le permite participar en la segunda división debido a incumplimientos de los requisitos que se le exigen al fútbol profesional.

Williams ya presentó la apelación y espera que todo se resuelva a su favor, pero este lunes, cuando hizo el descargo, coincidió con la noticia de que el club fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo incluyó en una lista de personas, entidades y países sancionados, con los cuales se prohíben o restringen las transacciones financieras y comerciales.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirmó que el exmagistrado y extraditable Celso Gamboa lavaba dinero proveniente del narcotráfico mediante dos empresas en Costa Rica: el Bufete Celso Gamboa & Asociados y el equipo de fútbol Limón Black Star FC.

Williams, jerarca de Limón Black Star, le dijo a La Nación que el equipo sigue activo y aceptó que, si el panorama no cambia, la desaparición del club es algo que podría darse.

“El equipo está entrenando. Desde el día que se dio lo de la licencia (no la aprobaron) hubo un receso el fin de semana, pero este lunes en la tarde se regresa a las prácticas”, dijo Williams.

Cristian añadió que han sido claros con los futbolistas sobre la situación administrativa que vive la institución.

“Evidentemente, ya se le habló a los jugadores que se va a dar un tiempo prudencial, no es que los vamos a tener entrenando de por vida”, opinó Williams.

Limón Black Star corre el riesgo de desaparecer, según dijo el presidente del equipo. (Limón Black Star )

El presidente de Limón Black Star comentó que no baja la guardia y espera ver a su escuadra en la competencia de la Liga de Ascenso.

“Yo tengo la fe en Dios de que nos van a dar la licencia, la fe en la reglamentación existente y demás, pero no quiero que me pase como a otros clubes, que estuvieron entrenando y no hubo salida”, aseguró Williams, en alusión a Santos y Guanacasteca, que también perdieron la licencia profesional y no lograron recuperarla.

“Todo son supuestos: si me dan o no la licencia no es algo que tenga bajo control, pero es muy fácil: si no me dan la licencia, el equipo desaparece; y si me la dan, seguimos jugando”, resaltó Williams.

Williams también mencionó la posibilidad de estar en el fútbol aficionado, pero debe esperar la respuesta del Comité de Licencias.

“Es más, no sé si desaparecer, porque permiten participar en Linafa, pero es un supuesto, no es algo que se haya considerado”, mencionó Cristian Williams.