¿Puede desaparecer Limón Black Star? Esto dice su presidente

El jerarca del club caribeño espera que su equipo siga en la Liga de Ascenso

Por Milton Montenegro

Al mal tiempo, buena cara, dice el refrán, y eso intenta hacer Cristian Williams, presidente de Limón Black Star, quien lucha contra viento y marea para que su equipo continúe compitiendo en la Liga de Ascenso.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

