Estados Unidos sanciona al Limón Black Star, equipo de fútbol de Costa Rica

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a cuatro personas y dos organizaciones vinculadas a Costa Rica, entre ellas el club de fútbol Limón Black Star FC, en una lista de personas, entidades y países sancionados, con los cuales se prohíbe o restringe las transacciones financieras y comerciales.

LEA MÁS: EE. UU. califica de ‘narcotraficantes’ y sanciona a Celso Gamboa, Pecho de Rata, Turesky y Diablo

La notificación se presenta una semana después de que la Fedefútbol decidiera no otorgar la licencia a Limón Black Star FC para participar en la temporada 2025–2026 de la Liga de Ascenso, en medio de dudas sobre su situación administrativa.

Limón Black Star surgió tras una negociación con Marineros de Puntarenas, equipo que utilizaba el derecho de participación de La U Universitarios. Sin embargo, a solo tres años de su fundación, el proyecto también fue truncado: el Comité de Licencias de la FCRF le denegó la licencia de participación por irregularidades financieras y administrativas, enviándolo al fútbol aficionado.

LEA MÁS: Fedefútbol envía dos equipos más a la Liga de Fútbol Aficionado de Costa Rica

La decisión del Departamento del Tesoro implica que quedan bloqueados en Estados Unidos todos los activos del equipo, incluyendo propiedades, cuentas bancarias y vehículos.

Rándall Zúñiga, director del OIJ, escribió en su cuenta de X que la DEA informó al OIJ y al Ministerio Público sobre la determinación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“El Departamento del Tesoro ha incluido en la lista OFAC a Celso Gamboa Sánchez, Alejandro James Wilson, alias ‘Turesky’, Alejandro Arias Monge, alias ‘Diablo’, y a Edwin López Vega, alias ‘Pecho Rata’, así como a las empresas Bufete Celso Gamboa & Asociados y el equipo Limón Black Star FC”.

“Como resultado de esto, todos los activos (propiedades, cuentas y vehículos) quedan bloqueados en EE. UU. Las personas y organizaciones —bancos, instituciones, empresas, etc.— costarricenses que tengan relación con estas cuatro personas o estas dos empresas incluidas en la lista se exponen también al comiso o bloqueo de sus activos, así como a la imposibilidad de operar, dado que EE. UU. extiende el castigo a quienes realicen transacciones comerciales con ellas”, expuso Zúñiga.