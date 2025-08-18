Puro Deporte

Estados Unidos sanciona al Limón Black Star, equipo de fútbol de Costa Rica

La notificación surge una semana después de que la Fedefútbol decidiera no renovarle la licencia al equipo

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro
Escudo y bandera de Limńn Black Star
EE. UU. sancionó al equipo costarricense Limón Black Star. Foto:







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Limón Black StarFútbol de Costa RicaDepartamento del Tesoro de Estados Unidos
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.