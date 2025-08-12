Fedefútbol envía dos equipos más a la Liga de Fútbol Aficionado de Costa Rica

El Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol decidió enviar a dos equipos más al fútbol aficionado de Costa Rica, luego de hacerlo con Guanacasteca. Esto, porque se denegó su licencia para club profesional.

Se trata de los planteles del Municipal Turrialba y Limón Black Star (que jugaba con la licencia de la Universidad de Costa Rica). Los dos pertenecían a la Liga de Ascenso, no obstante ahora este campeonato quedará con 16 equipos y no 18.

La Segunda División está para iniciar el próximo fin de semana.

Las decisiones del Comité de Licencias son de efecto inmediato y su decenso de categoría quedará en firme, cuando la determinación del Comité también pase los procesos de apelación a los que los clubes tienen derecho.

La información fue confirmada por la Fedefútbol, por medio de un comunicado de prensa, donde dio a conocer que el rechazo de solicitud de licencia se debe a incumplimientos financieros.

Turrialba, la temporada pasada, se vio envuelto en un escándalo por una tentativa amaño, la cual dejó como consecuencia el castigo a tres dirigentes: el presidente Rolando Leiton, el empresario mexicano; Ernesto de la Torres y quien sería el entrenador, Enrique Valencia. Ellos no pueden relacionarse con el fútbol por los próximos cinco años.

Esto se dio luego de una investigación que hizo la Oficialía de Integridad de la FIFA en Costa Rica, liderada por el Oficial de Integridad, Carlos Ricardo Benavides, quien logró dar a conocer que se hizo un ofrecimiento de $300 a 10 jugadores del club azucarero para que perdieran un duelo por un marcador específico. La Nación tuvo acceso a los detalles.

Por su parte, en el caso de los limonenses, el plantel incumplió, según la Federación con criterios financieros. Ahora, ambas instituciones tienen derecho a apelar ante el Tribunal de Apelaciones de la Federación.

Los caribeños se vieron envueltos en cuestionamientos desde la detención del exmagistrado de la República, Celso Gamboa, quien siempre se relacionó con el equipo. A Gamboa lo detuvo el OIJ, ya que tiene una solicitud de extradición por parte de los Estados Unidos para afrontar una causa por tráfico internacional de drogas.

LEA MÁS: Celso Gamboa en su regreso al fútbol: ‘Leí que me decían narco, asesino, lavador.... de todo’

De hecho, cuando se dio la detención de Celso, La Nación conversó con Cristian Williams, presidente de Limón Black Star, quien descartó la participación de Gamboa, en la institución.

“Eso es un tema personal de don Celso que no tiene ninguna relación con el club porque él no es ni directivo, ni patrocinador y ni siquiera el abogado de la institución, no forma parte del club”, dijo Williams.

En 2022, el propio Celso en una entrevista con La Nación había dicho que era socio del cuadro.