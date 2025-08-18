Así reaccionó el presidente de Limón Black Star tras conocer sanción del Tesoro de Estados Unidos al equipo

Limón Black Star, equipo que aún pertenece a la Liga de Ascenso del fútbol de Costa Rica, ingresó a una lista en la que nadie quiere estar.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a cuatro personas y dos organizaciones vinculadas a Costa Rica, entre ellas Limón Black Star FC, en una lista de personas, entidades y países sancionados, con los cuales se prohíben o restringen las transacciones financieras y comerciales.

Con esta inclusión, quedaron bloqueados en EE. UU. todos los activos de estas personas, lo que incluye propiedades, cuentas y vehículos. Además, de acuerdo con Rándall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las personas y organizaciones costarricenses que tengan relación con ellas se ven expuestas al comiso o bloqueo de sus activos.

Cristian Williams, presidente del cuadro caribeño, atendió a La Nación y aseguró que el club no ha cometido nada ilícito.

“En la parte que se refiere a Limón Black Star, de que nos van a cerrar las cuentas y los activos que el equipo tiene en Estados Unidos, Limón Black Star no tiene cuentas ni activos en Estados Unidos”, aseguró Williams.

- Pero que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos haya incluido a la institución en la lista de personas o entidades sancionadas, o con las que se restringen transacciones financieras, ¿no afecta las cuentas que poseen con bancos en Costa Rica?

- Yo lo que puedo decir es lo que ahí dice, y dice cuentas en Estados Unidos. De las cuentas de Costa Rica, nadie ha hablado. Lo que digo es lo mismo de antes: el equipo no tiene bienes ni cuentas en Estados Unidos.

- ¿Todo esto pasa porque vinculan a Limón Black Star con Celso Gamboa?

- Eso tendría que preguntárselo a la DEA.

Cristian Williams, es presidente de Limón Black Star, y en este momento lucha para que al equipo le devuelvan la licencia para poder jugar en la Liga de Ascenso.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirmó que el exmagistrado y extraditable Celso Gamboa lavaba dinero proveniente del narcotráfico mediante dos empresas en Costa Rica: el Bufete Celso Gamboa & Asociados y el equipo de fútbol Limón Black Star FC.

En junio de este año, Cristian Williams, presidente de Limón Black Star, afirmó a este medio que este club no tiene nada que ver con Gamboa.

“Eso es un tema personal de don Celso, que no tiene ninguna relación con el club, porque él no es ni directivo, ni patrocinador, y ni siquiera el abogado de la institución; no forma parte del club”, dijo Williams.

La declaración se dio un día después de la detención de Gamboa, solicitado por la justicia del Gobierno de Estados Unidos.

Celso Gamboa fue presidente de otro equipo llamado Limón FC.

En varias publicaciones de redes sociales, Gamboa sí aparecía con la camisa del club Limón Black Star y, en una entrevista con el medio digital AM Prensa en abril de 2023, Cristian Williams, lo definió como el “aficionado número uno”.

“Don Celso es el aficionado número uno del equipo y ha buscado patrocinadores con sus contactos. Tiene una relación cercana conmigo, que soy gerente general y presidente; está cercano al equipo”, afirmó Williams.