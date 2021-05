Puntos flacos. Las mipymes tienen serios problemas, como la escasa posibilidad de obtención de capital de trabajo en plazos y tasas de interés convenientes, no hay flexibilidad laboral, la electricidad y las telecomunicaciones no son competitivas, los trámites deben simplificarse, urge reforzar la seguridad jurídica, los impuestos y costos sociales desestimulan la creación de empresas, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se constituyó en traba para la formalización, los servicios públicos son ineficientes, no hay un desarrollo inmobiliario ordenado y la infraestructura de Acueductos y Alcantarillados y las Asadas no son las que necesitamos.