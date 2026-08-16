Columnistas

Presidenta, 100 días después, es hora de trabajar

Hasta ahora, la mandataria parece concentrar su energía en provocar conflictos, no en resolverlos

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Por Armando Mayorga

A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Sin rodeos, eufemismos ni palabras calculadas para disfrazar la realidad. Al pan, pan… y usted ya sabe lo que sigue.








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