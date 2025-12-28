Columnistas

La dudosa investigación del PANI

El Patronato anunció la investigación por sus canales oficiales en un momento sensible de la campaña, cuando el codiciado segmento de los votantes indecisos entra a la recta final buscando alguna señal para definir a quién apoyar

Por Ronald Matute

El cierre del 2025 nos deja otra preocupante señal sobre el aparente uso del aparato institucional con fines de persecución política, castigo o censura.








PANIInvestigaciónÁlvaro RamosPersecución políticaElecciones
Ronald Matute

Ronald Matute

Tiene amplia experiencia en la cobertura de temas políticos y sociales. Hasta el 2009 se desempeñó como editor de la sección de Sociedad y Servicios. Es licenciado en Periodismo por la UCR. Recibió el premio de La Nación como "Redactor del año" en 1999.

