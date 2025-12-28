La dudosa investigación del PANI

El cierre del 2025 nos deja otra preocupante señal sobre el aparente uso del aparato institucional con fines de persecución política, castigo o censura.

La decisión del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) de investigar al candidato liberacionista, Álvaro Ramos, por un video en que su hija aparece criticando al presidente Rodrigo Chaves, hiede a maniobra electoral.

No se requiere de lógica matemática para llegar a esta conclusión. Los datos y las evidencias sugieren que este hecho podría enmarcarse dentro de una práctica utilizada por esta administración para cobrar facturas y desacreditar.

En primer lugar, el Patronato anunció la investigación por sus canales oficiales en un momento sensible de la campaña, cuando el codiciado segmento de los votantes indecisos entra a la recta final buscando alguna señal para definir a quién apoyar.

Resulta indudable que la publicidad negativa en estas instancias podría impactar en la opinión pública, igual que un video de “Salto al vacío”, un escándalo de última hora, o un desempeño desastroso en un debate presidencial.

En segundo lugar, el hecho de que el PANI dejara sin investigar otros videos similares, uno de ellos con un niño que habla a favor del mandatario, activa las sospechas sobre los criterios aplicados para abrir el proceso contra el aspirante verdiblanco.

¿Fue una sacada de clavo por la alusión hecha en el video sobre el gobernante? ¿Los resultados de los sondeos electorales influyeron de alguna forma en la decisión?

“¡Ahhh, qué mal pensado es usted!”, podría decirme algún estimado lector. Lamentablemente, en esta administración hemos visto varios casos de instituciones públicas que han sido instrumentalizadas para fines oscuros.

Recordemos cuando el Ministerio de Salud fue usado para provocar el cierre ilegal de Parque Viva. Recordemos cuando el Ministerio de Hacienda denunció un supuesto megacaso de evasión fiscal contra el empresario Leonel Baruch, basado en un TikTok.

Recordemos cuando la Junta de Protección Social (JPS) recibió la orden presidencial de quitarle el programa “La Rueda de la Fortuna” a Canal 7 sin sustento técnico. Recordemos el uso de cuentas oficiales de varios ministerios para atacar al Tribunal Supremo de Elecciones.

Recordemos que Luis Fernando Monge, exgerente del Instituto Nacional de Seguros (INS), acaba de denunciar en el Congreso que un aumento salarial previsto para este 2025 se aplazó para enero del 2026 por “razones electorales”.

Con la llegada del año nuevo, el país entrará al último mes de la campaña. Será un tiempo para analizar los acontecimientos con mente fría. También habrá que mantener el olfato atento a maniobras que pretendan manipular o revolver las aguas.