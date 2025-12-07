¿Por qué tantos votantes están indecisos? Encuesta del CIEP encontró hasta una doble indecisión

La última encuesta del CIEP indicó que el 45% de las personas están indecisas de cara a las elecciones del 2026.

La última encuesta del CIEP mostró que nueve de cada veinte electores están indecisos sobre a cuál candidato apoyar en las elecciones del 2026 y, aunque su porcentaje se redujo en relación con la medición de octubre (de 55% a 45%), la intensidad de su indecisión ahora puede ser mayor.

Existen indecisos duros, indecisos arrepentidos e indecisos con doble indecisión.

Los duros son los que se ha mantenido en esta categoría en los últimos dos meses, principalmente por falta de información para decidir y falta de tiempo para informarse.

Los indecisos arrepentidos son los que tenían un candidato en octubre, pero mes y medio después, descartaron la opción y ahora no saben por quién votar. El 15,56% de los indecisos corresponden a este grupo.

Los investigadores del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), de la Universidad de Costa Rica (UCR), les consultaron las razones para sentirse así. Las principales respuestas fueron la falta de información para decidir, y sentir que su voto no cambiará la situación del país.

Doble indecisión

La encuesta apuntó que los votantes indecisos de esta elección tienen una particularidad que no se presenta en todos los datos.

No solo les cuesta decidir por quién votarán, sino que tampoco logran identificar a quién nunca le darían el voto.

El 45,4% de los indecisos no sabe por quién nunca votaría, una cifra que cuadruplica a los decididos que tampoco descartan a alguien del todo. “Entonces, es más complicada una votación por descarte”, subrayó Ronald Alfaro Redondo, coordinador de la encuesta.

¿A qué se debe esto? El investigador indicó que puede haber varias razones. Por un lado, esto puede deberse a que les esté costando tanto decidirse que no quieran rechazar ninguna opción en este momento. Por otro lado, puede ser que simplemente ninguna figura les empuje a un rechazo definitivo.

Sin embargo, un 54,6% de los indecisos sí logran identificar esa candidatura a la que nunca apoyarían. En primer lugar, aparece Álvaro Ramos Chaves, aspirante del Partido Liberación Nacional (PLN); seguido de Laura Fernández Delgado, del Partido Pueblo Soberano (PPSO); y de Claudia Dobles Camargo, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).

El coordinador de la encuesta advirtió de que esta población no está indecisa porque no tome en serio el proceso. Muchos de ellos son todo lo contrario: ciudadanos que son conscientes de la importancia del voto y, por eso, se toman más tiempo para decidir.

Por otra parte, la intensidad de esta indecisión también puede ser señal de que el votante no encuentra variedad de figuras que puedan resultarle atractivas para llevar a la presidencia, lo cual también se ve reflejado en 16 candidaturas que según la encuesta no superan el margen de error de 2,3 puntos porcentuales.

Ronald Alfaro explicó que los indecisos no constituyen un grupo estático y no todos piensan igual, por lo que no puede ponerse a todos en un mismo saco.

“Hay que quitarse de la cabeza la idea de que los indecisos son todos un grupo homogéneo. Hay gente que siempre lo fue, pero hay otros que recién están siendo indecisos ahora y hace un tiempo sí tenían a un candidato”, destacó.

La investigación indicó que las personas que conforman este grupo son ciudadanos que sí acudirían a las urnas el próximo 1.° de febrero, pero no han elegido a quién otorgar su voto.

El tipo de encuesta que realizó el CIEP permite analizar de una mejor forma el comportamiento de los indecisos. Se trata de un estudio panel, en donde se toma un grupo de individuos y se les busca varias veces durante la campaña electoral, para detectar si hay cambios durante el tiempo.

Alfaro hizo un símil: si una encuesta es una fotografía de un momento, un panel es un video que une dos o más momentos y permite ver los movimientos.

Alfaro advirtió de que, desgraciadamente, todos los paneles afrontan una pérdida de participantes entre una consulta y otra. En este caso, se partió de un panel de 3.003 personas en octubre, pero en la segunda ronda respondieron 1.759, lo que significa una reducción del 41,42%.

La representatividad del estudio no se perdió, pero muchos de los participantes perdidos eran indecisos, y este es un factor que debe tomarse en cuenta.