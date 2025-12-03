Política

Un 27% de votantes cambió de opción en un mes. Así lo midió el estudio panel del CIEP

Investigadores analizaron cuántos indecisos se decidieron, cuantos decididos se hicieron indecisos y cuántos pasaron de un candidato a otro

Por Irene Rodríguez
De izquierda a derecha, los candidatos presidenciales con mayor apoyo: Laura Fernández del Partido Pueblo Soberano (PPSO); Álvaro Ramos del Partido Liberación Nacional (PLN); Claudia Dobles del Partido Acción Ciudadana (PAC); y Ariel Robles del Partido Frente Amplio (FA)
De izquierda a derecha, los candidatos presidenciales con mayor apoyo: Laura Fernández del Partido Pueblo Soberano (PPSO); Álvaro Ramos del Partido Liberación Nacional (PLN); Claudia Dobles del Partido Acción Ciudadana (PAC); y Ariel Robles del Partido Frente Amplio (FA) (Archivo LN/Archivo LN)







