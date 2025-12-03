Un 27% de votantes cambió de opción en un mes. Así lo midió el estudio panel del CIEP

De izquierda a derecha, los candidatos presidenciales con mayor apoyo: Laura Fernández del Partido Pueblo Soberano (PPSO); Álvaro Ramos del Partido Liberación Nacional (PLN); Claudia Dobles del Partido Acción Ciudadana (PAC); y Ariel Robles del Partido Frente Amplio (FA)

Un 27% de las personas encuestadas por el CIEP en octubre cambiaron su opción de voto para presidente cuando les volvieron a preguntar en noviembre.

El tipo de encuesta que realiza el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), de la Universidad de Costa Rica (UCR), publicada la mañana de este 3 de diciembre, permite distinguir estos cambios porque se entrevista a las mismas personas en diferentes periodos. A esto se le conoce como estudio panel y es especialmente necesario para medir escenarios volátiles, como los que suceden en Costa Rica.

“Si yo hago encuestas seguidas, pero independientes unas de otras, no voy a poder captar cuando las personas cambian, porque no puedo saber si es la misma persona la que está cambiando o no. Hay gente que tenía una candidatura y ahora tiene una nueva; son movimientos que el panel detecta, pero una encuesta independiente, por más que se haga en diferentes momentos, no logra identificar. Es decir, va a identificar que algún candidato subió o bajó, pero no de dónde vino, dónde estaba esa persona antes, todos esos desplazamientos que el panel sí identifica”, comentó Ronald Alfaro Redondo, coordinador de la encuesta, en entrevista con La Nación.

Alfaro hizo esta metáfora: si una encuesta es una fotografía del momento, un panel es un video que deja ver los cambios.

¿Cómo cambiaron las intenciones de voto?

El investigador fue enfático en que debe sacarse de la mente la idea de que todo indeciso sigue siendo indeciso y toda persona decidida se mantiene fiel a un mismo candidato. Con el tiempo, los electores pueden cambiar de opinión.

“Las dinámicas cambiantes están muy presentes durante las campañas electorales. Es un comportamiento similar al que vimos en diciembre de 2021″, dijo Alfaro.

Con esto en mente, el equipo de investigación trazó cinco perfiles de elector, los tres últimos revelan cambios en su intención de voto. Estos perfiles ya se habían expuesto en paneles de encuestas electorales previas:

Decidido: Persona que mantuvo su postura y dice votar por el candidato que manifestó en octubre. Constituyen el 38% de los encuestados.

Indeciso: Persona que estaba indecisa en octubre y también hoy. Representan el 36%.

Nuevo candidato: Personas que estaban indecisas en octubre, pero que en noviembre dijeron haberse decidido. Son el 16%.

Arrepentido: Personas que estaban decididas por un candidato en octubre y ahora son indecisas. Representan el 7%.

Swinger: Personas que estaban decididas por un candidato en octubre y hoy están decididas por otro. Constituyen el 4%.

En total, el 27% de los encuestados en ambas rondas tienen hoy otra opción.

Este gráfico muestra cómo se han movido las intenciones de voto. (CIEP/CIEP)

Sin embargo, estos números son muy diferentes a los reportados por las respuestas de los encuestados. Cuando se les preguntó si habían cambiado de opción, el 13% dijo que sí y el 87% dijo que no.

“A mucha gente no le gusta reconocer que ha cambiado de opinión. Otra podría no recordar lo que dijo antes. Por eso contrastamos esos dos resultados. Si nos quedamos solo con lo que la gente reporta, veremos que no cambia mucho y están muy estables, pero al comparar los datos se ve que no están tan estables como la gente dice”, afirmó Alfaro.

¿Hacia qué candidatos se cambiaron? Todavía no es posible saber

Alfaro precisó que todavía no es posible saber cómo han sido los movimientos hacia candidaturas específicas. De momento solo pueden saberse los grandes grupos: los indecisos ahora decididos, los decididos ahora indecisos y los que se cambiaron de una candidatura a otra (aunque todavía no pueda determinarse a cuál).

“Se tendrá previsto, pero para eso necesitamos que el panel madure, que tenga una ronda más, por lo menos. Es cuestión de tiempo nada más, ya en enero veremos ese comportamiento”, expuso el investigador.

La maduración del panel es necesaria porque lo más normal en un estudio de este tipo es que haya menos personas respondiendo. Por ejemplo, la primera ronda del panel fue respondida por 3.003 personas de todo el país, pero la segunda por 1.759, lo que significa una reducción del 41,42%.

“Eso es normal en este tipo de estudios por la naturaleza. No hay panel que no sufra de pérdida de participantes”, expresó.

Con este número de entrevistas telefónicas, el margen de error es de 2,3 puntos porcentuales hacia arriba o hacia abajo.

El CIEP presentará resultados nuevamente en enero; en ese momento, presentará la tercera parte del panel y una entrevista abierta (hecha por primera vez a otra muestra).