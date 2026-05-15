Columnistas

La aprobación del crédito para el tren es un buen augurio de que oficialismo y oposición podrían dejar atrás la torpeza y la venganza

Si bien los 26 diputados opositores tienen reservas válidas sobre el proyecto, decidieron destrabarlo, mientras el gobierno le da al plan la prioridad que merece

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Por Esteban Oviedo
Plenario, diputados, Congreso, Asamblea Legislativa
Los jefes de fracción del Congreso: Nogui Acosta, Abril Gordienko, Claudia Dobles, José María Villalta y Álvaro Ramírez. (Aarón Sequeira/La Nación)







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Esteban Oviedo

Esteban Oviedo

Jefe de Redacción. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005, en el 2007 el premio Jorge Vargas Gené y en el 2022 el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.

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