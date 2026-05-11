Cuatro bancadas de oposición anuncian apoyo al tren eléctrico

Las cuatro fracciones de oposición definieron una postura común respecto al crédito del tren eléctrico.

Las cuatro fracciones de oposición representadas en la Asamblea Legislativa se comprometieron, este lunes, a respaldar con sus 26 votos la aprobación en segundo debate del crédito por $800 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Europeo de Inversiones para la puesta en marcha del tren rápido de pasajeros (TRP).

El bloque emitió un comunicado en el que afirmó mantener preocupaciones por el “elevado costo de los pasajes”, pero consideró necesario “destrabar” la obra para mejorar los tiempos de traslado, fortalecer la competitividad y reducir la contaminación generada por la flotilla de transporte.

El proyecto retoma la propuesta que se presentó en el gobierno de Carlos Alvarado con ajustes importanres. (Incofer/Incofer)

El precio promedio estimado del pasaje sería de ¢1.245 por viaje. El proyecto no contempla subsidios estatales, por lo que el costo recaería directamente en los usuarios.

“Desde el bloque democrático nacional creemos que hoy corresponde actuar con responsabilidad y sentido de país. Respaldar este crédito es apoyar una solución concreta para la gente, abrir camino a una obra estratégica y demostrar que, cuando se trata del bienestar nacional, la oposición actuará desde la responsabilidad en Costa Rica”, indica el comunicado divulgado por las bancadas, de manera conjunta.

El objetivo del proyecto es reconstruir, duplicar y electrificar el trayecto del tren entre Cartago y Alajuela, con extensiones al cantón de Paraíso, el centro de Alajuela y una nueva conexión entre las estaciones del Atlántico y del Pacífico, en el centro de San José.

En total, se construirán 52 kilómetros de vía, con 30 estaciones, dos terminales nuevas y nueve pasos a desnivel. El sistema operaría con 28 trenes, cada uno con capacidad para 300 pasajeros.

La iniciativa retoma una propuesta del gobierno de Carlos Alvarado Quesada, pero con ajustes importantes: menos líneas (de cinco pasa a dos) y menor frecuencia de viajes.

El empréstito quedó con vía libre para ser votado, luego de que la Sala Constitucional se trajera abajo una consulta de constitucionalidad, presentada por la anterior fracción del PLN, sobre el crédito internacional

La gestión fue declarada inevacuable, así como las de otros dos préstamos, por considerar que la fundamentación “era insuficiente para ser consideradas admisibles”.