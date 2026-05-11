Política

Cuatro bancadas de oposición anuncian apoyo al tren eléctrico

Representan un total de 26 votos

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Por Lucía Astorga
Cuatro partidos de oposición conforman un bloque de 26 votos con una agenda de proyectos / foto John Durán
Las cuatro fracciones de oposición definieron una postura común respecto al crédito del tren eléctrico. (JOHN DURAN/John Duran)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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