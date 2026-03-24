Columnistas

A la espera del ‘beautiful moment’ en que Rodrigo Chaves dé una explicación

El país debe conocer con detalle los alcances de la coalición militar antinarco anunciada por Trump y apoyada por el Gobierno de Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Ronald Matute

“A beautiful moment, thank you, se le escuchó decir al presidente Rodrigo Chaves mientras repartía bolígrafos a otros dignatarios latinoamericanos a pedido de Donald Trump.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Coalición militarNarcoDonald TrumpRodrigo ChavesLationamérica
Ronald Matute

Ronald Matute

Tiene amplia experiencia en la cobertura de temas políticos y sociales. Hasta el 2009 se desempeñó como editor de la sección de Sociedad y Servicios. Es licenciado en Periodismo por la UCR. Recibió el premio de La Nación como "Redactor del año" en 1999.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.