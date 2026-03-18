Política

Rodrigo Chaves niega que cooperación de gobierno de Donald Trump implique militarización para Costa Rica

Declaraciones se dieron en Peñas Blancas, durante la inauguración de la instalación de escáneres, en la que participó la embajadora de Estados Unidos

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Por Cristian Mora
Laura Fernández y Rodrigo Chaves, conferencia de prensa
El presidente Rodrigo Chaves participó en la inauguración de escáneres en Peñas Blancas, donde defendió la cooperación en seguridad con Estados Unidos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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