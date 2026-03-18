Rodrigo Chaves niega que cooperación de gobierno de Donald Trump implique militarización para Costa Rica

El presidente Rodrigo Chaves participó en la inauguración de escáneres en Peñas Blancas, donde defendió la cooperación en seguridad con Estados Unidos.

El presidente Rodrigo Chaves rechazó que la cooperación en seguridad del gobierno de Donald Trump, de los Estados Unidos, implique una militarización para Costa Rica. Así lo afirmó este miércoles durante la inauguración de los escáneres donados por la potencia norteamericana en Peñas Blancas, como parte de la llamada “Operación Soberanía”.

“Quienes fueron negligentes o cómplices en no poner los escáneres en Costa Rica a funcionar como demanda la ley, son los que hoy se desgalillan, pegan gritos y se rasgan sus ropas diciendo que la colaboración con nuestro aliado natural, los Estados Unidos, es un acto de guerra, de militarización”, señaló el mandatario.

Los señalamientos surgen a raíz de la participación del gobernante costarricense en la cumbre "Escudo de las Américas", celebrada el sábado 7 de marzo por el presidente Donald Trump, en la que se anunció la conformación de una coalición para enfrentar a los carteles del narcotráfico que operan en el hemisferio.

Durante la presentación de la iniciativa, Trump afirmó que la coalición tendría carácter militar para combatir lo que calificó como narcoterrorismo en la región. Además, planteó el uso de fuerza militar para enfrentar a los carteles.

“El corazón de nuestro acuerdo es un compromiso de utilizar fuerza militar letal para destruir a los carteles siniestros y a las redes terroristas de una vez por todas”, afirmó el mandatario estadounidense ante los líderes presentes en Miami.

Trump también ofreció apoyo militar directo a los países de la región para localizar y atacar a estas organizaciones criminales. “Necesitamos su ayuda, tienen que decirnos dónde están”, dijo.

Aumentó de colaboración con Estados Unidos

La tarde de este miércoles, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, indicó que, en el 2025, se triplicaron las operaciones con la Administración de Control de Drogas (DEA) y casi se duplicaron las acciones contra organizaciones criminales con el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Según Zamora, quienes vulneran la soberanía del país son los grupos narcotraficantes y no la cooperación internacional en materia de seguridad.

En la actividad, también participó la embajadora de Estados Unidos en Costa Rica, Melinda Hildebrand, quien indicó que, a partir del 2026, su país aumentará la asistencia en materia de seguridad a Costa Rica, en áreas como el Servicio Nacional de Guardacostas, el Servicio de Vigilancia Aérea y el fortalecimiento de los controles fronterizos.

Por su parte, Chaves cuestionó a sectores que critican la relación con Estados Unidos y rechazó que esta represente un proceso de militarización. Por el contrario, defendió la instalación de escáneres en puertos y fronteras como una medida para fortalecer el control de exportaciones y combatir el narcotráfico.

Además, señaló que estos equipos ya operan en puntos como Caldera, APM Terminals, Peñas Blancas y Paso Canoas. Adelantó que se ampliarán a otras áreas del país.

Chaves también criticó a administraciones anteriores por no implementar estos controles pese a estar contemplados en la ley.