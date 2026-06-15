Mi Bienestar

Salud mental masculina en Costa Rica: por qué los hombres tardan más en buscar ayuda

En el Mes de la Salud Mental Masculina, especialistas analizan los desafíos que enfrentan los hombres para acceder a atención psicológica y la importancia de reconocer señales de alerta a tiempo

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Los hombres concentran cerca del 80% de las muertes por suicidio registradas en Costa Rica, una tendencia que también se observa en el resto del continente americano.
Los hombres concentran cerca del 80% de las muertes por suicidio registradas en Costa Rica, una tendencia que también se observa en el resto del continente americano. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SuicidioSalud mentalMi bienestarSaludCosta Rica
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.