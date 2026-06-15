Salud mental masculina en Costa Rica: por qué los hombres tardan más en buscar ayuda

Los hombres concentran cerca del 80% de las muertes por suicidio registradas en Costa Rica, una tendencia que también se observa en el resto del continente americano.

Las consultas por ansiedad, estrés y otros trastornos de salud mental afectan a miles de hombres cada año en Costa Rica. Sin embargo, las cifras más preocupantes aparecen cuando se analizan los datos de suicidio. En el Mes de Concientización sobre la Salud Mental Masculina, un especialista analiza el tema.

Lo que debe saber:

Los hombres presentan un riesgo de suicidio significativamente más alto que las mujeres.

La resistencia a pedir ayuda profesional sigue siendo uno de los principales obstáculos para recibir tratamiento oportuno.

Los especialistas insisten en que buscar apoyo psicológico o psiquiátrico puede prevenir desenlaces graves.

Según estadísticas publicadas por la Unidad de Análisis Criminal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), entre 2018 y 2023 fallecieron por suicidio 1.755 hombres en Costa Rica, frente a 341 mujeres.

La diferencia coincide con las estimaciones de entidades internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), que señalan que cerca del 80% de las muertes por suicidio en el continente americano corresponden a hombres.

En esta nota puede repasar las señales de alerta que suelen pasar desapercibidas.

Un problema que va más allá de la depresión

Para el psiquiatra Luis Diego Herrera, del Centro de Salud Mental Herrera Amigueti del Hospital Metropolitano, la alta mortalidad masculina por suicidio no puede explicarse por un único factor como tener depresión.

“Los hombres tienen un riesgo de suicidio muchísimo más alto, cuatro veces más alto que el de las mujeres”, indicó.

El especialista explicó que, aunque las mujeres suelen registrar más intentos de suicidio, los hombres tienen una mayor probabilidad de fallecer debido a que utilizan métodos más letales.

A esto se suma otro elemento: muchos hombres tardan más tiempo en buscar ayuda profesional.

“Tienen más resistencia para pedir ayuda por no sentirse suficientemente autosuficientes, masculinos, hombres, etcétera”, comentó.

Hablar sobre ansiedad, depresión o estrés y acudir a consulta a tiempo puede ayudar a prevenir desenlaces graves asociados a la salud mental masculina. (Canva/Canva)

Otros desafíos que afectan a los hombres

Herrera considera que también existen una serie de problemas sociales y de salud que afectan de manera particular a la población masculina.

Entre ellos mencionó las mayores tasas de alcoholismo y drogadicción, una menor esperanza de vida y una mayor exposición a situaciones de violencia.

El especialista también apuntó a diferencias observadas en el ámbito educativo. Según indicó, actualmente las mujeres representan cerca del 60% de las personas graduadas universitarias en Costa Rica y muestran mejores resultados en diversos indicadores académicos.

La importancia de pedir ayuda

Aunque en las últimas décadas se han producido avances importantes para reducir las desigualdades históricas que han afectado a las mujeres, Herrera considera que también es necesario prestar atención a los desafíos específicos que enfrentan los hombres en materia de salud mental.

A su juicio, reconocer estas dificultades no implica restar importancia a las luchas por la igualdad de género, sino comprender que el bienestar emocional requiere un abordaje amplio e inclusivo.

En un contexto donde los hombres continúan representando la mayoría de las muertes por suicidio en Costa Rica, los especialistas coinciden en que reconocer los síntomas, hablar sobre ellos y acudir a consulta a tiempo sigue siendo una de las herramientas más importantes para prevenir desenlaces fatales.

“Hay que ayudar a los hombres y a las mujeres porque esa es la marea que nivela todos los barcos”, concluyó el psiquiatra.

Si usted o alguien cercano atraviesa una crisis emocional o tiene pensamientos suicidas, puede llamar al 9-1-1 o acudir a la línea 800-2737869 del Colegio de Profesionales en Psicología. La ayuda es gratuita y confidencial.