Regreso a clases: chequeos médicos que su hijo necesita para un buen desempeño escolar

Los chequeos para el curso lectivo deben incluir pruebas sensoriales, exámenes de sangre y una valoración de salud mental para asegurar el aprendizaje.

El inicio del curso lectivo demanda una preparación que va más allá de la compra de útiles y uniformes: la salud física y mental de los menores resulta determinante para su capacidad de aprendizaje. Por eso, este periodo —después de vacaciones, cambios en la alimentación, alteraciones del sueño y mayor exposición a virus— es una oportunidad clave para realizar chequeos médicos personalizados.

Lo que debe saber:

Una audiometría y un examen visual básico son indispensables, pues los problemas sensoriales provocan fatiga cognitiva. El control de lípidos debe iniciar en la infancia para prevenir el endurecimiento de las arterias, proceso que puede comenzar a los cinco años. Es vital revisar el esquema de vacunación, incluyendo dosis contra el virus del papiloma humano, la cual puede administrarse desde los nueve años.

Lista de chequeos médicos infaltables

Adrián Castillo, médico general de Mediglobal, parte de la red médica Medismart, explicó que los chequeos de inicio de año son fundamentales para obtener datos precisos.

Por otro lado, la detección temprana de problemas de audición o visión evita que el niño pierda el hilo de las explicaciones en el aula.

“Es importante los chequeos de escuela, la parte visual y audiometría, por lo menos me indican si hay alguna sordera o si ocupamos lentes. Adicionalmente, la parte del chequeo de salud mental, eso debería ser prácticamente cada 6 meses como mínimo porque usted también ocupa liberar a la persona”, mencionó.

Para el médico, un hemograma completo y un examen de orina deben formar parte de la rutina básica de ingreso a clases. Estos análisis permiten descartar anemias o infecciones que afectan directamente los niveles de energía y la concentración del menor durante la jornada escolar.

La fatiga sensorial

La fatiga sensorial es uno de los factores menos detectados. Si el estudiante no ve bien el pizarrón o no escucha con claridad, su capacidad de atención disminuye y aparecen dolores de cabeza, bajo rendimiento y frustración.

Castillo mencionó que incluso en muchos centros educativos se implementan clubes por la tarde porque los estudiantes pierden su capacidad de aprender tras periodos cortos de instrucción.

“Ya prácticamente en los colegios privados, vos ves que ya ponen clubes en las tardes, porque mentalmente no tienen la capacidad para seguir aprendiendo o dejan de aprender después de 45 minutos. (...) Ahora, la tecnología nos ayuda para poder ver si hay o no un deterioro cognitivo, si podemos tener algún déficit de atención”, agregó.

Por eso, es recomendable que estas revisiones se realicen antes de que el ritmo de tareas y exámenes aumente la presión sobre el estudiante.

Nutrición y salud metabólica

La dieta escolar influye directamente en la salud a largo plazo. Castillo advirtió que la placa de arteriosclerosis puede aparecer desde los cinco o seis años si no existe un control nutricional, y emitió algunas recomendaciones:

Incluir un perfil de lípidos en el chequeo escolar para monitorear los niveles de colesterol y triglicéridos. Esta medida es especialmente importante si existen antecedentes familiares de enfermedades del corazón.

en el chequeo escolar para monitorear los niveles de colesterol y triglicéridos. Esta medida es especialmente importante si existen antecedentes familiares de enfermedades del corazón. Valorar cómo se alimentan los niños ante la oferta de productos con exceso de azúcar .

. A los padres, aprender a leer etiquetas nutricionales para evitar el estrés metabólico en los menores.

Según el experto, una dieta balanceada en proteínas y carbohidratos complejos favorece la retención de información y el crecimiento saludable.

Consumir alimentos como legumbres y frutos rojos favorece la salud digestiva y previene enfermedades, según una especialista. (Canva/Canva)

Bienestar emocional en las aulas

La salud mental es un pilar que el sistema educativo y las familias a veces ignoran. Castillo propuso que el chequeo de “niño sano” incluya una valoración de la estabilidad emocional.

Lo anterior debido a que el cambio de rutina y las exigencias académicas pueden generar ansiedad o cuadros de agotamiento. Una revisión cada seis meses ayuda a detectar si el menor necesita apoyo psicológico para manejar sus emociones.

Protección mediante vacunas

En ambientes escolares concurridos, las vacunas son una herramienta clave para evitar enfermedades respiratorias y ausencias prolongadas.

El médico recomienda revisar:

Influenza

Neumococo (en casos específicos)

Tétanos

Virus del papiloma humano (puede aplicarse desde los 9 años)

El especialista insistió en que la medicina debe dejar de ser reactiva, es decir, no acudir al médico hasta que se sienta mal. Realizar estos chequeos al inicio del año garantiza que el estudiante cuente con las mejores condiciones físicas para enfrentar los desafíos académicos.