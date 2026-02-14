Mi Bienestar

Regreso a clases: chequeos médicos que su hijo necesita para un buen desempeño escolar

Descubra los exámenes esenciales que garantizan el rendimiento escolar de los menores, con consejos de un especialista.

Por Yucsiany Salazar
Los chequeos para el curso lectivo deben incluir pruebas sensoriales, exámenes de sangre y una valoración de salud mental para asegurar el aprendizaje.
Los chequeos para el curso lectivo deben incluir pruebas sensoriales, exámenes de sangre y una valoración de salud mental para asegurar el aprendizaje. (Canva/Composición de Canva)







