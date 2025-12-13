Mi Bienestar

Persona Altamente Sensible (PAS): qué es este rasgo y cómo vivir la Navidad sin abrumarse

Conozca por qué diciembre puede ser abrumador para las PAS y cómo regularse sin culpa con cinco consejos de una psicóloga para disfrutar las fiestas sin agotamiento emocional.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Las personas altamente sensibles perciben los estímulos —emocionales y sensoriales— con mayor intensidad, lo que puede saturarlas durante las fiestas.
Las personas altamente sensibles perciben los estímulos —emocionales y sensoriales— con mayor intensidad, lo que puede saturarlas durante las fiestas. (Canva/Composición de Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Persona Altamente SensiblePASNavidadPsicologíaSalud MentalMi bienestar
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.