‘Mi hijo tarda en hablar’: señales para saber si necesita terapia de lenguaje

Detecte las señales de alerta en el lenguaje infantil, cómo estimular el habla desde el embarazo y cuándo acudir a terapia, con consejos prácticos de una especialista.

Por Yucsiany Salazar
Detectar las señales de alerta a tiempo mejora el desarrollo del lenguaje y la comunicación infantil.
Detectar las señales de alerta a tiempo mejora el desarrollo del lenguaje y la comunicación infantil.







