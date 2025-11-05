El País

Tras orden de la Contraloría, retiran valla publicitaria en parque público de Alajuela

La empresa Publiex prevé que en los próximos días concluyan las labores

Por Sebastián Sánchez
Trabajadores retiran valla de Publiex en Parque del Agricultor, Alajuela, tras orden de la CGR.
Trabajadores retiran valla de Publiex en Parque del Agricultor, Alajuela, tras orden de la Contraloría. (Cortesía/Cortesía)







