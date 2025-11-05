Tras orden de la Contraloría, retiran valla publicitaria en parque público de Alajuela

Trabajadores retiran valla de Publiex en Parque del Agricultor, Alajuela, tras orden de la Contraloría.

La empresa Publiex inició las labores de retiro de una estructura publicitaria ubicada en el Parque del Agricultor, Alajuela, tras una orden la Contraloría General de la República (CGR).

“Se dio inicio esta semana al proceso de desmantelamiento y retiro de la estructura”, dijo Publiex en un comunicado.

La CGR ordenó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) demoler dos vallas publicitarias que permanecían instaladas ilegalmente en terrenos del Estado, conforme la orden DFOE-SOS-ORD-00005-2025 del 23 de octubre.

Una de ellas es la que se localiza en el Parque del Agricultor en Alajuela. Se trata de una valla sin permiso vigente desde junio del 2022, a pesar de las órdenes de remoción. El MOPT argumentó que carece de maquinaria y personal idóneo para ejecutar el retiro.

Según el comunicado de Publiex, las labores iniciales comprendieron la remoción parcial de cimientos, desmontaje de componentes eléctricos, retiro de vigas estructurales secundarias y otros ejecutadas bajo supervisión técnica y siguiendo los debidos procedimientos de remoción

“Se espera que el jueves 6, viernes 7 y sábado 8 se ingresen y operen la grúa principal y la maquinaria pesada para retirar los elementos estructurales más grandes, siempre que el clima y el acceso lo permitan”, explicó la empresa.

Segunda valla

La CGR ordenó retirar otra valla ubicada en el Centro de Conservación Santa Ana y que fue instalada en el 2022 con un permiso que el MOPT interpretó erróneamente como válido en terreno privado, cuando en realidad se trata de un bien estatal. Desde junio del 2025, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) ordenó la remoción, pero a la fecha no se ha efectuado.

La Contraloría instruyó al ministro del MOPT, Efraim Zeledón Leiva, a adoptar los actos administrativos necesarios para ejecutar la demolición e imponer sanciones tanto en este caso como en el relacionado con la valla del Parque del Agricultor en Alajuela, con certificación de cumplimiento antes del 28 de noviembre de 2025.

Otros retiros

La CGR ordenó, además, al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) detener la colocación ilegal de publicidad en postes del alumbrado público, tras concluir una investigación iniciada debido a una denuncia ciudadana.

Publicidad en postes de alumbrado público de la CNFL de la ruta 1.

En setiembre del 2024, la CNFL firmó con la empresa Publiex un acuerdo comercial de explotación de espacios en los postes para colocar banners y otros elementos publicitarios en carreteras nacionales.

Sin embargo, la Contraloría advirtió de que el artículo 30 de la Ley de Construcciones establece una prohibición clara y literal sobre la colocación de anuncios en “los postes de los servicios públicos”.

Por ello, ordenó a la CNFL dejar sin efecto los permisos, así como retirar los anuncios y sus estructuras de soporte.

Publiex fue una de las proveedoras de la campaña electoral del presidente Rodrigo Chaves y, en la presente administración, su representante ha sostenido encuentros con el mandatario al grado de que participó en un acto público.

El mandatario es investigado por la Fiscalía General por un posible delito de tráfico de influencias, por la presunta colocación irregular de publicidad en postes del alumbrado público.

La CNFL, con permisos otorgados por el MOPT, autorizó a esta empresa privada a instalar publicidad en postes, a pesar del riesgo para la seguridad vial y los bienes de dominio público, precisó la Contraloría.

Fuerza y Luz indicó a este medio que apelará la orden de la CGR. Esa institución insiste en que actuaron “bajo el principio de interés público, en resguardo de la hacienda pública”.

Mientras, Publiex se mantiene a la espera de la resolución que emita la CGR sobre el recurso de revocatoria de la CNFL, así como de cualquier otra resolución.



