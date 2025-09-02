El País

Tránsito ya multa a las bicimotos: estos son los requisitos que deben cumplir para circular en Costa Rica

Operativos contra estos vehículos y motos en general se intensificaron desde el mes pasado

Por Patricia Recio

La Policía de Tránsito ya no duda sobre la aplicación de la ley para sancionar infracciones cometidas por conductores de bicimotos y desde finales de julio intensificó los operativos para detectar incumplimientos en estos vehículos.








