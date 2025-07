Tránsito promete operativos contra las ‘rodadas’, caravanas de motociclistas como la que colapsó la ruta 27

Las llamadas “rodadas” de motocicletas como la que se presentó el pasado viernes 18 de julio en la ruta 27 o la caravana a Puntarenas de finales de marzo, estarán en la mira de la Policía de Tránsito.

El subdirector de ese cuerpo policial, Martín Sánchez, advirtió que ya tienen listo un plan para “atacar” este tipo de eventos que según reconoció, cada vez son más frecuentes, generan caos en carretera y ponen en riesgo a otros conductores.

Los operativos cuando se presenten rodadas o caravanas se harán en conjunto con la Fuerza Pública. (MOPT/MOPT)

Sánchez reconoció que además de la falta de personal, uno de los problemas que tenían era que no había espacio donde llevar las motos decomisadas durante los operativos que se realizan en estos eventos, pero ahora ya cuentan con campo para más de 2.000 motos en dos planteles.

“Ayer (el miércoles anterior) se hizo una instrucción a nivel nacional para que empezáramos a decomisar y hacer trabajos específicos en motos. Con esto no estoy diciendo que no estábamos decomisando motos, sino que no estábamos haciendo operativos específicos”, anunció.

Motos decomisadas en Puntarenas. Foto: Cortesía (Cortesía/Cortesía)

Según Sánchez, es conocido que muchos de estos vehículos que participan de las caravanas no cuentan con documentación al día y los conductores ni siquiera tienen licencia, por lo que se pretende realizar un trabajo preventivo a nivel nacional enfocado a esa población.

El oficial añadió que con esto buscan “bajarle el ímpetu” a estos grupos, además sostuvo que contarán con el apoyo del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) para atender eventos como los citados donde la cantidad de motociclistas supera la capacidad de los tráficos.

“A veces es difícil mandar solo dos oficiales contra 200 motorizados, incluso es contraproducente con la integridad del oficial, pero sí es una actividad que nos nos ocupa (...). Somos muy pocos, entonces lo que hacemos es que tratamos de articular con otras instituciones para hacernos más grandes y poder atacar el problema de una forma más efectiva”, agregó.

Sánchez sostuvo que la meta es lograr decomisar la mayor cantidad de motos que no reúnen las condiciones para andar en carretera a fin de comenzar a generar control y evitar que se continúen dando estas situaciones.

Según datos del MOPT, más del 50% de usuarios de motocicletas circula sin licencia de conducir.