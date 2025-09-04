Bicimotos: estas son las sanciones que el Tránsito está aplicando a los conductores

La Policía de Tránsito está sancionando a los conductores de bicimotos.

La Policía de Tránsito procedió a sancionar con multas y decomisos a los conductores de bicimotos por circular sin licencia de conducir, revisión técnica ni marchamo, entre otras infracciones. Descubra las sanciones más comunes que aplican las autoridades:

Multa de ¢245.745 por:

Permitir que personas menores de cinco años de edad viajen como acompañantes en bicimotos.

Multa de ¢122.867 por:

Manejar la bicimoto sin licencia de conducir

Circular sin casco o llevar a un acompañante sin casco

Adelantar en medio de las filas de vehículos a una velocidad superior a veinticinco kilómetros por hora (25 Km/h).

Circular en las aceras con vehículos automotores.

No utilizar el casco de seguridad debidamente ajustado en vehículos tipo motocicleta y bicimoto.

Adelantar en medio de las filas de vehículos a una velocidad superior a veinticinco kilómetros por hora (25 Km/h).

LEA MÁS: Tránsito ya multa a las bicimotos: estos son los requisitos que deben cumplir para circular en Costa Rica

Multa de ¢60.813 por:

Circular sin vestimenta retrorreflectiva en vehículos tipo motocicleta y bicimoto.

Circular sin revisión técnica

Circular sin marchamo

Decomiso de la bicimoto

Por otra parte, el decomiso de la bicimoto procede cuando:

El vehículo sea conducido por vía pública sin estar inscrito en el Registro Nacional

El vehículo sea conducido por quien tenga la licencia suspendida, cualquiera que sea el tipo, o por quien no haya obtenido la licencia de conducir o el permiso temporal de aprendizaje.

Cuando el vehículo circule sin las placas de matrícula reglamentarias o con otras que no correspondan al vehículo.

Definición de bicimoto:

La Ley de Tránsito establece que la bicimoto es cualquier vehículo de dos ruedas que posee un motor con una cilindrada menor a 50 cc o una potencia inferior a los 5 kW en caso de ser eléctricas. Estas pueden tener o no pedales y, a diferencia de las bicicletas asistidas, el motor se puede acelerar sin necesidad de tracción humana.