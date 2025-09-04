Bicimotos: estas son las sanciones que el Tránsito está aplicando a los conductores

La Policía de Tránsito procedió a sancionar con multas y decomisos a los conductores de bicimotos por circular sin licencia de conducir, revisión técnica ni marchamo, entre otras infracciones. Descubra las sanciones más comunes que aplican las autoridades:
Multa de ¢245.745 por:
- Permitir que personas menores de cinco años de edad viajen como acompañantes en bicimotos.
Multa de ¢122.867 por:
- Manejar la bicimoto sin licencia de conducir
- Circular sin casco o llevar a un acompañante sin casco
- Adelantar en medio de las filas de vehículos a una velocidad superior a veinticinco kilómetros por hora (25 Km/h).
- Circular en las aceras con vehículos automotores.
- No utilizar el casco de seguridad debidamente ajustado en vehículos tipo motocicleta y bicimoto.
- Adelantar en medio de las filas de vehículos a una velocidad superior a veinticinco kilómetros por hora (25 Km/h).
LEA MÁS: Tránsito ya multa a las bicimotos: estos son los requisitos que deben cumplir para circular en Costa Rica
Multa de ¢60.813 por:
- Circular sin vestimenta retrorreflectiva en vehículos tipo motocicleta y bicimoto.
- Circular sin revisión técnica
- Circular sin marchamo
Decomiso de la bicimoto
Por otra parte, el decomiso de la bicimoto procede cuando:
- El vehículo sea conducido por vía pública sin estar inscrito en el Registro Nacional
- El vehículo sea conducido por quien tenga la licencia suspendida, cualquiera que sea el tipo, o por quien no haya obtenido la licencia de conducir o el permiso temporal de aprendizaje.
- Cuando el vehículo circule sin las placas de matrícula reglamentarias o con otras que no correspondan al vehículo.
Definición de bicimoto:
La Ley de Tránsito establece que la bicimoto es cualquier vehículo de dos ruedas que posee un motor con una cilindrada menor a 50 cc o una potencia inferior a los 5 kW en caso de ser eléctricas. Estas pueden tener o no pedales y, a diferencia de las bicicletas asistidas, el motor se puede acelerar sin necesidad de tracción humana.