Revista Dominical

Tesis de Laura Fernández en la UCR defendía contrapeso de la Contraloría, pero advertía cómo se podía desactivar su control

Antes de llegar al poder, en el 2016, estudió a la CGR como un mecanismo de contrapeso al Poder Ejecutivo. Diez años luego y ya como presidenta, cuestionó ese control

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Por Juan Fernando Lara Salas
La tesis de maestría de Laura Fernández Delgado, resguardada en la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco de la Universidad de Costa Rica, estudia cómo la Contraloría General de la República actúa como freno y contrapeso al Poder Ejecutivo.
La tesis de maestría de Laura Fernández Delgado, resguardada en la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco, de la Universidad de Costa Rica, estudia cómo la Contraloría General de la República actúa como freno y contrapeso del Poder Ejecutivo. (Casa Presidencial-Juan Fernando Lara/Cortesía)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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