Presidencia contradice datos de la Contraloría sobre recorte a comedores y a secretario ejecutivo de Cepal sobre desempleo

Casa Presidencial califica de 'mentira' los datos sobre recortes a comedores escolares que la Contraloría General de la República emitió en un informe oficial.

Durante la primera conferencia de prensa de Laura Fernández en Casa Presidencial, el gobierno contradijo datos divulgados por la Contraloría General de la República (CGR) sobre un recorte presupuestario del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) al programa de comedores estudiantiles.

Además, Presidencia calificó como “falsas” las declaraciones de José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), sobre las razones detrás de la disminución del desempleo en Costa Rica.

Los cuestionamientos se dieron este miércoles en la sección Dato mata mentira, donde el Ejecutivo exhibió dos titulares de La Nación relacionados con ambos temas.

En uno de los casos, el gobierno contradijo información publicada por la CGR sobre una reducción superior a ¢42.000 millones en el presupuesto aprobado del Fodesaf para programas sociales como el Régimen No Contributivo, Comedores Estudiantiles y Avancemos.

En particular, Presidencia señaló como “mentira” que se hubiera reducido el presupuesto destinado a comedores estudiantiles. Sin embargo, el informe DFOE-FIP-MTR-00001-2026, divulgado por la Contraloría en febrero pasado, indica que ese programa contará con ¢46.588 millones en 2026, frente a los ¢58.666 millones asignados en 2025, lo que representa una disminución de ¢12.078 millones .

Según los datos de la CGR, se trata del presupuesto más bajo para ese programa desde 2021 .

El informe DFOE-FIP-MTR-00001-2026 de la Contraloría detalla los datos oficiales del presupuesto aprobado al Fodesaf para este 2026. Entre los datos, señala que el Fondo destinó el menor presupuesto desde el 2021 al programa Comedores Estudiantiles. (Contraloría General de la República/Captura de pantalla CGR)

La Nación consultó directamente al Ministerio de Hacienda y al Fodesaf sobre la reducción presupuestaria señalada. En el caso de Hacienda, la Dirección General de Presupuesto Nacional sostuvo que la asignación de recursos al Fodesaf para 2026 “cumple con lo que establece la ley” y agregó que la distribución entre programas corresponde al propio fondo.

Por su parte, el Fodesaf no respondió las consultas enviadas por este medio, pese a que fueron tramitadas desde el pasado 12 de mayo .

Este diario reprodujo los datos contenidos en el informe oficial, incluyó las respuestas de las autoridades y consignó las consultas realizadas. Sin embargo, Presidencia calificó la publicación de La Nación como “falsa” y acusó al medio de intentar “confundir a los costarricenses” al divulgar “varias mentiras”.

El video difundido por Zapote asegura que “no es cierto” que el Ministerio de Educación Pública (MEP) recortó ¢12.000 millones a Comedores Escolares. Según la versión presentada por el Ejecutivo, entre 2022 y 2026 el presupuesto aumentó en más de ¢16.000 millones y, entre 2025 y 2026, el incremento fue cercano a ¢3.000 millones.

Sin embargo, la publicación de La Nación informó sobre la reducción aplicada por el Fodesaf, la cual consta en los datos divulgados por la Contraloría, y no sobre un recorte atribuido directamente al MEP. Además, el gobierno omitió precisar la fuente de las cifras utilizadas y cómo estas se relacionan con la información publicada por este medio.

El video también sostiene que el monto de comida presupuestado por estudiante asciende a ¢709 diarios en preescolar, ¢671 en primaria y ¢670 en secundaria, y acusa a La Nación de intentar generalizar que el subsidio es de ¢350 en todos los centros educativos.

No obstante, la nota hacía referencia exclusivamente al caso de una institución capitalina visitada por este diario, cuyos funcionarios solicitaron anonimato por temor a represalias del gobierno. El reportaje no generaliza datos, sino que expone la situación específica de ese centro educativo con cifras aportadas por la propia institución.

Puede leer el informe completo de la Contraloría aquí.

Presidencia también contradijo a secretario de la Cepal

La sección de Casa Presidencial también se refirió a una publicación de La Nación en la que José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal, advirtió que la baja tasa de desempleo en Costa Rica responde, en parte, a la salida de miles de personas de la fuerza laboral, por lo que calificó la situación como un “espejismo” en los datos.

Para rebatir esas declaraciones, el gobierno afirmó que 133.000 costarricenses consiguieron empleo y sostuvo que quienes abandonan la fuerza laboral son personas jubiladas y disfrutando de “su retiro”. Además, destacó que la tasa de desempleo pasó de 13,6% a 7,1%.

El ministro de Trabajo, Roy Thompson, aseguró que “son muy pocos” quienes realmente salen del mercado laboral. Sin embargo, no presentó datos que respaldaran esas afirmaciones.

En octubre pasado, este diario informó de que la tasa de desempleo alcanzó el 6%, el nivel más bajo desde que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) publica la Encuesta Continua de Empleo (ECE).

En esa ocasión, especialistas consultados por La Nación coincidieron en que la reducción de la desocupación no obedecía a una mayor generación de puestos de trabajo, sino a la contracción del mercado laboral.

La disminución de la fuerza laboral incide directamente en la tasa de desempleo, ya que este indicador se calcula con base en la cantidad de personas ocupadas y desempleadas.

Por ello, si individuos sin trabajo dejan de buscar empleo de forma activa y salen de la medición del INEC, la tasa de desocupación baja de forma matemática aunque no hayan conseguido un puesto laboral.