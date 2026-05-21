Economía

Presidencia contradice datos de la Contraloría sobre recorte a comedores y a secretario ejecutivo de Cepal sobre desempleo

En la sección ‘Dato mata mentira’, el Ejecutivo contradijo un informe sobre el Presupuesto Nacional de la Contraloría y refutó las tesis de desempleo de la Cepal

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Por Arianna Villalobos Solís
20 de mayo del 2026. Casa Presidencial. 12:30 p.m. La presidenta de la República Laura Fernández junto con su gabinete y diputados de la banca PPSO brindaron la primera conferencia de prensa del actual gobierno. Mediante una modalidad muy diferente a lo acostumbrado, los representantes del gobierno presentaron su agenda, logros y proyectos durante éstas primeras semanas de gestión. En la foto: La Presidenta saluda a algunos diputados de la fracción oficialista. . Foto: Albert Marín .
Casa Presidencial califica de 'mentira' los datos sobre recortes a comedores escolares que la Contraloría General de la República emitió en un informe oficial. (Albert Marín/Conferencia de Prensa de la Presidenta Laura Fernández.)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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