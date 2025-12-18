La tesis de graduación de la candidata del chavismo 

En la página 214 de su Trabajo Final de Graduación (TFG), la hoy candidata Laura Fernández escribió en el año 2009 que “la autonomía plena de la cual disponen las municipalidades, establecida en la Constitución Política, es un aspecto clave del Régimen Municipal costarricense”.

Asumiendo que el pensamiento de la señora politóloga es coherente, interesa saber qué le puede decir, viendo a los ojos, a la gente de Jiménez en Cartago, de Nicoya o de Naranjo, solo por mencionar tres​ cantones costarricenses cuya autonomía municipal fue bur​lada por el gobierno de don Rodrigo Chaves durante 2025.

En Jiménez, el chavismo intentó doblar brazos con “matones” que llevaban mensajes de Zapote, tal como lo denunció uno de sus vicealcaldes. En Nicoya, el presidente Chaves saboteó los actos cívicos organizados por el gobierno local el 25 de julio, y en Naranjo, le tiró la Policía a las calles de la comunidad para ejecutar, por la fuerza, acciones que solo le correspondían a la Municipalidad, luego de burlarse del señor alcalde.

La hoy candidata doña Laura Fernández calificó el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) como “magna institución” en la página 218 de su TFG, tras una práctica universitaria durante el segundo gobierno de don Óscar Arias. Si bien esto fue hace 15 años, hoy una ciudadanía responsable le preguntaría a la candidata del chavismo: ¿cuáles instituciones de la democracia costarricense todavía cataloga como “magnas”?

Los costarricenses merecemos saber cuáles son esas “magnas instituciones” de la candidata de don Rodrigo Chaves porque a inicios de esta campaña, la señora Fernández dijo que no creía en instituciones como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ni la Fiscalía General de la República.

¿A cuál Laura Fernández le creemos? ¿A la estudiante de Ciencias Políticas que hablaba de “magnas instituciones” o a la candidata del chavismo que solo se aprendió de memoria un populista guion antidemocrático que las desacredita?

Vale la pena dedicarle un ratico al trabajo de graduación de doña Laura Fernández Delgado, titulado: “Fortaleciendo el régimen municipal costarricense”, que está disponible en la página web de la biblioteca digital de la Universidad de Costa Rica, pero, eso sí, ¡contrástelo con las acciones del gobierno que ella hoy defiende y mida su talante como candidata presidencial!

Gobernar en democracia significa respetar los poderes, incluido el régimen municipal del cual doña Laura Fernández, al menos década y media atrás, se nutrió como futura profesional en Ciencias Políticas.

Gobernar no es un trabajo fácil, porque exige paciencia, diálogo y también capacidad para lograr acuerdos entre las instituciones con el fin de mejorar la salud, la educación y la seguridad. Estos balances democráticos que la candidata oficialista ahora dice desconocer, imitando el incendiario estilo de don Rodrigo Chaves y doña Pilar Cisneros, son los que están en juego el 1.° de febrero si usted deja que otros decidan en la urna.

Alejandro Vargas Johansson es periodista y profesor en la Universidad de Costa Rica.