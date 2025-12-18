Foros

La tesis de graduación de la candidata del chavismo 

¿A cuál Laura Fernández le creemos? ¿A la estudiante de Ciencias Políticas que hablaba de ‘magnas instituciones’ o a la candidata del chavismo que solo se aprendió de memoria un populista guion antidemocrático que las desacredita?

EscucharEscuchar
Por Alejandro Vargas Johansson 
Fotografía de Laura Fernández, ministra de la Presidencia de Costa Rica, frente a un micrófoto. Lleva un traje formal rojo.
Laura Fernández Delgado, candidata presidencial del oficialismo. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio / La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Laura FernándezPPSOAlejandro Vargas Johanssontesis de graduación de Laura Fernández

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.