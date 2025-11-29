El País

Super Salón solicita a Salud retirar estas marcas de la lista de esmaltes con TPO

Super Salón pidió al Ministerio de Salud retirar varias marcas de la lista de esmaltes con TPO, al asegurar que ya no contienen esa sustancia. Conozca los detalles.

Por Yucsiany Salazar
Salud inspeccionará salones de belleza por esmaltes con TPO y DMTA. 15 marcas están en la mira por usar estas sustancias prohibidas en Europa.
Super Salón afirma que las formulaciones de los esmaltes señalados ya no contienen TPO y solicitó su exclusión de la lista oficial. (Canva /Canva)







EsmaltesSuper SalónMinisterio de SaludTPOSalud
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

