Super Salón solicita a Salud retirar estas marcas de la lista de esmaltes con TPO

Super Salón afirma que las formulaciones de los esmaltes señalados ya no contienen TPO y solicitó su exclusión de la lista oficial.

La reconocida distribuidora de productos de belleza Super Salón solicitó al Ministerio de Salud retirar tres marcas de esmaltes de la lista de productos que contienen TPO, al afirmar que sus formulaciones actuales ya no incluyen esa sustancia.

La petición incluye tres productos de la marca Thuya, uno de la marca Meliné y uno de la marca IBD.

“Considerando que nuestra empresa ha tomado con suma seriedad la nueva restricción de uso de TPO vigente a partir del mes de septiembre y ha ejecutado todas las acciones pertinentes para asegurar no ofrecer productos con TPO a nuestros clientes. (...) Solicitamos que la publicación del día 10 de octubre sea corregida para eliminar de la lista los productos bajo nuestra representación, ya que no constituyen un riesgo sanitario para la población”, dicta la solicitud de la empresa.

Consultado por este medio, el Ministerio de Salud confirmó que solicitó a Super Salón los números de registro sanitario de los productos mencionados.

“En seguimiento a su consulta, le indicamos que se recibió un correo indicando que productos de marcas que representa la empresa no contenían ninguna de las sustancias prohibidas, haciendo referencia al expediente de los trámites realizados en Regístrelo. Se estará contactando al usuario, a través del correo, para que realice formalmente la solicitud de revisión y evaluación de los registros”, indicó la institución.

Por su parte, la distribuidora informó que ya remitió de nuevo la información solicitada y que actualmente se encuentra a la espera de la confirmación por parte del Ministerio.

Reformulación de los productos

Para presentar la solicitud ante el Ministerio de Salud, Juan Carlos Piñango, encargado de registros en Super Salón, indicó que previamente ejecutó una serie de acciones relacionadas con la reformulación y actualización de sus productos.

En el caso de la marca Thuya, la compañía señaló que el fabricante reformuló los artículos que contenían TPO, sustituyéndolo por una sustancia no restringida.

Según la distribuidora, ninguno de los productos actualmente importados de esta marca contiene TPO. Además, los lotes antiguos fueron retirados en su totalidad de los puntos de venta y enviados para su correcta eliminación.

Respecto a la marca Meliné, Super Salón explicó que el fabricante también completó la reformulación de los productos que formaban parte de nuevos lanzamientos previstos para los próximos meses en Costa Rica.

Estos artículos, afirma la distribuidora, ya se encuentran libres de la sustancia.

Finalmente, en el caso de la marca IBD, la empresa confirmó que los productos que contenían TPO en su formulación fueron descontinuados y que los lotes aún en existencia fueron retirados de los puntos de venta y enviados para su correcta eliminación.

Todos estos cambios, aseguró la distribuidora, ya fueron notificados al Ministerio de Salud mediante trámites de cambio postregistro en la plataforma Regístrelo.

La lista e inspecciones del Ministerio de Salud

En octubre, Salud emitió la lista con varias marcas que, según indican, contienen TPO y DMTA, dos sustancias químicas empleadas en algunos esmaltes y geles semipermanentes recientemente prohibidas en Europa por sus posibles riesgos para la salud.

”Según la información suministrada por los titulares o solicitantes de registro sanitario, en Costa Rica se identificaron 15 marcas con 38 registros sanitarios que contienen variantes (colores o estilos) con estas sustancias”, explicó el Ministerio de Salud en un comunicado.

Además, señaló que procederían con inspecciones a distribuidoras y salones de belleza para verificar que no tengan a la venta ni en uso productos que contengan dichas sustancias, específicamente de las siguientes marcas:

Gulauri : Vintage Series Base Coat, Golden Age Base Coat, Artist Series Diamond Repair Base Coat, entre otras.

: Vintage Series Base Coat, Golden Age Base Coat, Artist Series Diamond Repair Base Coat, entre otras. Entity : Entity Nail UV Top Coat, Brush On Gel Builder, Advanced Adhesion Base.

: Entity Nail UV Top Coat, Brush On Gel Builder, Advanced Adhesion Base. IBD : IBD Acrylic Grip Monomer.

: IBD Acrylic Grip Monomer. Meliné: Meliné Builder Gel in Bottle.

Meliné Builder Gel in Bottle. Mia Secret : Gel Nail Treatment, Glass Finish UV-LED Gel, Luxury UV Base & Top Gel, entre otros.

: Gel Nail Treatment, Glass Finish UV-LED Gel, Luxury UV Base & Top Gel, entre otros. QE Bela : Crystal Cat Eye Gel.

: Crystal Cat Eye Gel. Thuya Professional Line : Acrylic Premium Liquid Plus, Gel On-Off (Nature), Gel On-Off (Neon Green).

: Acrylic Premium Liquid Plus, Gel On-Off (Nature), Gel On-Off (Neon Green). Victoria Profesional : 2 in 1 Builder & Calcium, diversas bases y geles en tonos numerados, Super Top Coat, Rubber Base, Matte Top Coat, Quick Liquid Builder Gel, Ultrabond, Sany Spray, esmaltes Gel Flakes Cat Eye, Laser Cat Eyes, Reflective Cats Eyes, Unicorn Cat Eyes, Camaleon Cat Eyes, Aurora Cat Eyes, entre otros.

: 2 in 1 Builder & Calcium, diversas bases y geles en tonos numerados, Super Top Coat, Rubber Base, Matte Top Coat, Quick Liquid Builder Gel, Ultrabond, Sany Spray, esmaltes Gel Flakes Cat Eye, Laser Cat Eyes, Reflective Cats Eyes, Unicorn Cat Eyes, Camaleon Cat Eyes, Aurora Cat Eyes, entre otros. OROFF.CR: Gel Polish en distintos tonos.

Gel Polish en distintos tonos. Legacy Nails : Luxury UV Top Gel, Beyond Gel Soak - Off Gel Polish - LNBG1-LNBG-12.

: Luxury UV Top Gel, Beyond Gel Soak - Off Gel Polish - LNBG1-LNBG-12. Sarái Nail’s : Gel Rubber Base / esmalte para uñas.

: Gel Rubber Base / esmalte para uñas. Supernail: ProDip Finish Gel.

Usted puede visualizar la lista completa en este enlace.

En caso de detectarlas, se aplicarán las siguientes medidas sanitarias:

El funcionario levantará un acta detallando el tipo de producto encontrado. Se procederá con el decomiso de los esmaltes correspondientes. Se emitirá una orden para impedir la comercialización de los productos en el establecimiento.

Al 10 de noviembre, el Ministerio de Salud confirmó que ya ha decomisado 1.350 unidades de esmaltes o productos para las uñas tras visitas a 15 negocios, especialmente en suplidoras de belleza, todos en San José.