El País

‘Tuve que botar más de 150 esmaltes’: así viven las manicuristas la prohibición del Ministerio de Salud de Costa Rica

Tres manicuristas costarricenses explican en TikTok el impacto de la prohibición de esmaltes con TPO y DMTA. Estos son sus testimonios

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Manicuristas en Costa Rica relatan en TikTok cómo la prohibición de esmaltes con TPO y DMTA afectó su trabajo y las llevó a desechar decenas de productos.
Manicuristas en Costa Rica relatan en TikTok cómo la prohibición de esmaltes con TPO y DMTA afectó su trabajo y las llevó a desechar decenas de productos. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCManicuristasEsmaltesTikTokCosta RicaTPODMTA
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.